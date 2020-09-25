  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zayed’in uşağı, Yahudiye tazminat istedi
Dünya

Zayed’in uşağı, Yahudiye tazminat istedi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) aktivist Mazraui, Suudi Arabistan’nın Hayber’den çıkarılan Yahudiler için İsrail’e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:08:00 -
Zayed’in uşağı, Yahudiye tazminat istedi

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme adımları sonrası Yemen’den onlarca Yahudi’yi tahliye ederek ülkesine getiren ve vatandaşlık veren Prens bin Zayed bu girişimi kendisine yakın olan isimleri de harekete geçirdi. Suud Prensi bin Selman’ın İsrail’le normalleşmeye can attığı bir dönemde BAE’den Suud yönetimine skandal bir talep geldi. İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in yakın dostu olan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan’ın Hz. Muhammed döneminde Hayber’den çıkarılan Yahudiler için İsrail’e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu. Densiz aktivistin çağrısı sosyal medyada büyük tepki toplarken, İsrail basını talebin anlamlı ve önemli olduğu haberleri yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki

ABD'li FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kimsesiz çocukları konu alan "Kimsesizler" adlı diziye ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizme..
Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!
Dünya

Gerilim sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti!

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı