Zayed’in uşağı, Yahudiye tazminat istedi

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme adımları sonrası Yemen’den onlarca Yahudi’yi tahliye ederek ülkesine getiren ve vatandaşlık veren Prens bin Zayed bu girişimi kendisine yakın olan isimleri de harekete geçirdi. Suud Prensi bin Selman’ın İsrail’le normalleşmeye can attığı bir dönemde BAE’den Suud yönetimine skandal bir talep geldi. İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’in yakın dostu olan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan’ın Hz. Muhammed döneminde Hayber’den çıkarılan Yahudiler için İsrail’e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu. Densiz aktivistin çağrısı sosyal medyada büyük tepki toplarken, İsrail basını talebin anlamlı ve önemli olduğu haberleri yaptı.