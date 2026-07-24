  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 yıldır elektriksiz hayat mücadelesi veriyorlar! Siyonist, mazlumların hayatını kararttı Bomba gelişmeyi duyurdular: Mert Günok kariyerinin sonunda La Liga'ya... Harekete geçtiler Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı... Real'in gençlik projesi çöktü mü? Galatasaray, Real'in 18'lik yeteneği için transfer savaşında 100 milyar avroluk uçak projesi çöktü: Kaan'ı aklına dahi getirmeyen ülke şaşırtmadı 1000 öğrenci arasında dünya üçüncüsü oldu Bu cumartesi kamp ateşleri yanacak! İşte 25 Temmuz'da ŞOK'un sunacağı fırsatlar Yok artık Aziz Başkan: Fenerbahçe'den Rafael Leao için 50 milyon euro! Aziz patron çıldırdı 140’tan fazla ülkenin nüfusunu geçti: Ayasofya'ya rekor ziyaret
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

Dr. Tahir Ataözden, sabah çene ve baş ağrısı ile ağız açarken duyulan tıklama seslerinin önemsenmesi gerektiğini belirtti. Kimsenin aklına dahi gelmeyen sakız çiğnememek ve doğru duruş alışkanlıkları ciddi sorunlara yol açabilir uzmanı uyardı.

#1
Foto - Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

Dr. Tahir Ataözden, sabah çene ve baş ağrısı ile ağız açarken duyulan tıklama seslerinin önemsenmesi gerektiğini belirtti. Diş sıkma, gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkların çene eklemine aşırı yük bindirerek ileride ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

#2
Foto - Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tahir Ataözden, sabahları yaşanan çene ve baş ağrısı ile ağız açarken duyulan tıklama seslerinin önemsenmesi gerektiğini belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataözden, parafonksiyonun çiğneme, konuşma ve yutkunma gibi doğal işlevlerin dışında gerçekleştirilen gereksiz kas aktivitelerini ifade ettiğini aktardı.

#3
Foto - Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

Ataözden, diş sıkma, diş gıcırdatma, tırnak yeme, kalem ısırma ve çeneyi sürekli kasılı tutmanın parafonksiyonel alışkanlıklar arasında yer aldığına değinerek, "Bu alışkanlıklar özellikle stres altında olan kişilerde istemsiz şekilde gelişebiliyor ve çene eklemine normalden çok daha fazla yük bindirebiliyor. Kişi, çoğu zaman bu hareketleri yaptığının farkında olmuyor." değerlendirmesini yaptı. Temporomandibular eklemin alt çeneyi şakak bölgesinden kafatasına bağlayan ve insan vücudunun hareketli eklemlerinden biri olarak öne çıktığını kaydeden Ataözden, söz konusu eklemin konuşma, çiğneme ve yutkunma sırasında gün içerisinde binlerce kez çalıştığını vurguladı. Ataözden, sürekli diş sıkmanın veya çeneyi gereğinden fazla sağa ve sola hareket ettirmenin eklemin biyomekanik sınırlarını aşmasına neden olabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Çene eklemi bozuklukları toplumda yaygın görülürken, belirtiler çoğu zaman basit bir baş ağrısı veya kas yorgunluğu olarak değerlendiriliyor. Bu aşırı yüklenme zamanla eklem diskinin yer değiştirmesine, çiğneme kaslarında ağrıya, çene hareketlerinde kısıtlılığa ve eklemden tıklama sesleri gelmesine yol açabilir. İleri vakalarda ağız açıklığı azalabilir ve hasta ağzını açamaz hale gelebilir. Baş ve boyun ağrıları ortaya çıkabilir, yaşam kalitesi önemli ölçüde düşebilir." - "Gece diş sıkma alışkanlığı erken dönemde değerlendirilmeli" Özellikle gece diş sıkma alışkanlığı bulunan kişilerin erken dönemde değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Ataözden, gerekli durumlarda gece plağı kullanımı, stres yönetimi, çene kaslarını rahatlatan egzersizler ve uygun diş hekimi tedavileriyle eklem üzerindeki yükün azaltılabileceğini bildirdi. Ataözden, son yıllarda geliştirilen üç boyutlu bilgisayar modellerinin çene ekleminde çalışma mekanizmasının daha ayrıntılı incelenmesine imkan sağladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

"Bu yöntemlerle eklem üzerine binen kuvvetler hesaplanabiliyor ve tedavi seçenekleri önceden değerlendirilebiliyor. Farkında olmadan yaptığımız küçük alışkanlıklar, uzun vadede büyük çene problemlerine dönüşebilir. Çeneden gelen sesleri, sabah ağrılarını ve diş sıkma belirtilerini önemsemek, daha ciddi eklem sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir." Zararlı Alışkanlıklar nelerdir? Diş sıkma ve gıcırdatma: Gün içinde veya uyurken çeneyi aşırı kasmak ekleme zarar verir.Sakız çiğneme: Eklem kaslarını yorarak tıklama seslerini artırır.Cisim ısırma: Tırnak yemek, kalem arkası kemirmek veya dudak ısırmak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur
Kadın - Aile

Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur

Günümüzde saç dökülmesi nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan kişiler, pahalı saç ürünlerine ve tedavilerine çok miktarda para harcayabiliyor...
Barcelona yeni transferini açıkladı
Spor

Barcelona yeni transferini açıkladı

İspanya La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.
Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!
Gündem

Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı!

Türkiye ile Suriye arasında kültür merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini düzenleyen tarihi anlaşma imzalandı. Şam'da atılan imzalarla b..
Fatma Soydaş tutuklandı
Gündem

Fatma Soydaş tutuklandı

Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh cez..
Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti
Siyaset

Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti

Şaibeli kurultay davasında pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla oturduğu genel başkanlık koltuğunda indirilen Özgür Özel yeni parti kuraca..
Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23