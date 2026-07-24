Uzmanı uyardı: Çene ağrıları önemli... Sakız çiğnemek gibi doğru duruş alışkanlıklarına da dikkat! Zararlı...

Ataözden, diş sıkma, diş gıcırdatma, tırnak yeme, kalem ısırma ve çeneyi sürekli kasılı tutmanın parafonksiyonel alışkanlıklar arasında yer aldığına değinerek, "Bu alışkanlıklar özellikle stres altında olan kişilerde istemsiz şekilde gelişebiliyor ve çene eklemine normalden çok daha fazla yük bindirebiliyor. Kişi, çoğu zaman bu hareketleri yaptığının farkında olmuyor." değerlendirmesini yaptı. Temporomandibular eklemin alt çeneyi şakak bölgesinden kafatasına bağlayan ve insan vücudunun hareketli eklemlerinden biri olarak öne çıktığını kaydeden Ataözden, söz konusu eklemin konuşma, çiğneme ve yutkunma sırasında gün içerisinde binlerce kez çalıştığını vurguladı. Ataözden, sürekli diş sıkmanın veya çeneyi gereğinden fazla sağa ve sola hareket ettirmenin eklemin biyomekanik sınırlarını aşmasına neden olabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Çene eklemi bozuklukları toplumda yaygın görülürken, belirtiler çoğu zaman basit bir baş ağrısı veya kas yorgunluğu olarak değerlendiriliyor. Bu aşırı yüklenme zamanla eklem diskinin yer değiştirmesine, çiğneme kaslarında ağrıya, çene hareketlerinde kısıtlılığa ve eklemden tıklama sesleri gelmesine yol açabilir. İleri vakalarda ağız açıklığı azalabilir ve hasta ağzını açamaz hale gelebilir. Baş ve boyun ağrıları ortaya çıkabilir, yaşam kalitesi önemli ölçüde düşebilir." - "Gece diş sıkma alışkanlığı erken dönemde değerlendirilmeli" Özellikle gece diş sıkma alışkanlığı bulunan kişilerin erken dönemde değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Ataözden, gerekli durumlarda gece plağı kullanımı, stres yönetimi, çene kaslarını rahatlatan egzersizler ve uygun diş hekimi tedavileriyle eklem üzerindeki yükün azaltılabileceğini bildirdi. Ataözden, son yıllarda geliştirilen üç boyutlu bilgisayar modellerinin çene ekleminde çalışma mekanizmasının daha ayrıntılı incelenmesine imkan sağladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı: