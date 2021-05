Zavallı bir siyonist! Sivil halka tam gaz bombası atacaktı ki...

Yeniakit.com.tr

Siyonist İsrail'in mazlum sivillere yönelik insanlık dışı saldırısı aralıklarla sürüyor. Birkaç gündür Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldıran siyonistler, Gazze'yi de bombardımana tuttu. Çocuk, kadın ayırt etmeden bütün barbarlığıyla sivilleri hedef alan alçaklar, 10'u çocuk 28 Filistinli Müslümanı şehit etti.

Zavallı siyonist!

Bir canlı yayın esnasında, Filistinli sağlıkçı, yaşanan acı bilançoyu anlatıyordu. O esnada gözü dönmüş bir İsrailli asker de sivil halka gaz bombası atmaya hazırlanıyordu. Çekim yaparken, İsrailli polisin gaz bombası atacağı anı farkeden kameraman, ani bir refleksle kamerasını ona çevirdi. Kameranın kendisini görüntülediğini anlayan siyonist polisse, panikleyerek geri adım attı. Zavallı siyonistin o anları, an be an kayıt altına alındı.