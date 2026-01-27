  • İSTANBUL
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu
Gündem

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'i anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.
Öğretmen, Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının işgal altında olduğunu ve sadece 700 Osmanlı askerinin silahlı kaldığını belirtti.
Öğretmen, Sultan Vahdettin'in Ayasofya'nın korunmasını kendi güvenliğinden daha önemli gördüğünü aktardı.

 

"BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER DEĞİL Mİ?

"Sultan Vahdettin korkak bir padişahmış, İngiliz gemisine binip kaçmış… Bize böyle öğrettiler değil mi? Bakın bakalım gerçek öyle mi?" sözleriyle anlatımına başlayan öğretmen, Osmanlı'nın son dönemindeki koşullara dikkat çekti.

 

"OSMANLI TOPRAKLARI ZATEN İŞGAL ALTINDAYDI"

Sultan Vahdettin döneminde Osmanlı topraklarının fiilen işgal altında olduğunu ifade eden öğretmen, silahların toplatıldığını ve bu silahların başında İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğunu anlattı. Kadın öğretmen, yalnızca 700 Osmanlı askerinin silahlı kalmasına izin verildiğini ve bu askerlerin padişahı korumakla görevlendirildiğini söyledi.

 

"AYASOFYA'YI BENDEN VE AİLEM DEN DAHA KIYMETLİ GÖRDÜ"

Anlatımında Sultan Vahdettin'e atfedilen bir ifadeye de yer veren öğretmen, padişahın Ayasofya'nın yeniden kiliseye çevrileceği endişesini dile getirdiğini ve bu nedenle silahlı askerlerin kendisini değil Ayasofya Camii'ni korumasını istediğini aktardı. Öğretmen, "Yani o korkak denilen Sultan Vahdettin, Ayasofya'yı kendisinden ve çocuklarından daha kıymetli görüyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

mytemg

Sadece helal olmasın bu öğretmene Allah ondan razı olsun, Allah onun gibi cesur yürekli olmayı nasip eylesin.

Tevfik turgut demir

Kamalizm denilen bu muazzam safsata 30yıllık yalan dolan propagandaya dayanmaktadır bu inkılap yobazları milletin başına zorla bela oldular N.ATSIZ
