Zatürreden nasıl korunulur?

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada zatürre, belirtileri, tedavi yöntemleri ve önlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zatürrenin iki türü var

Zatürreyi “tıpta pnömoni olarak adlandırılan akciğer dokusunun iltihabı” olarak tanımlayan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Pnömoni toplumdan kazanılmış pnömoni ve hastanede servislerde, yoğun bakımda yatan hastalarda ortaya çıkan pnömoni olarak ikiye ayrılmaktadır.” dedi.

Ateş ve öksürüğe dikkat!

Zatürrenin belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Aytaç Atamer, bu belirtileri ateş, öksürük, eklem ağrıları, balgam çıkarma (bazı zamanlarda kanlı balgam) olarak sıraladı.

Gerektiğinde radyolojik yöntemlerle teşhis edilebilir

Zatürre teşhisinin konulması için öncelikle hastanın şikayetlerinin dinlenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Hasta ardından muayene edilmelidir. Daha sonra uygun görülürse uzman kişi, radyolojik yöntemler kullanarak akciğer filmi, ilaçsız tomografi çekimi isteyebilir.” dedi.

5-7 gün içerisinde tedavi edilebilir

Zatürrenin genel olarak 5-7 gün içerisinde geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Zatürrede toplumdan kazanılan veya yatan hastalarda oluşan tiplerinin iyileşme süreleri farklıdır. İmmün sistemi zayıf olan kişilerde veya kanser tedavisi gören hastalarda zatürre daha ağır seyretmektedir. Genellikle ayaktan verilen tedavi ile geçmektedir.” dedi.

Bağışıklık güçlendirilmeli, hijyene dikkat edilmeli

“Zatürreden korunmanın yollarının başında immün sisteminin kuvvetlendirilmiş olması gerekmektedir” diyen Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Bu da iyi bir beslenme ve bunun yanında temizlik koşullarına dikkat edilmesi ile mümkündür. Son zamanlarda görülen viral salgınlar özellikle Covid hastalığının da olması nedeniyle hijyen şartlarına dikkat edilmesi son derece önemlidir.” uyarısında bulundu.

Sigara içilmemelidir

Zatürrenin iki türlü tedavi edildiğini kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Bunlardan biri ayaktan tedavi diğeri ise hastanın yatırılarak tedavi edilmesidir. Temel olarak antibiyotik tedavisi mümkündür. Önemli olan zatürreye yakalanmamaktır. Bunun için de genel olarak hijyen koşullarına, beslenmeye ve en önemlisi sigara içmemeye dikkat etmek gerekir. Sigara içenler çok sıklıkla zatürreye yakalanmaktadır ve tedavisi zor olmaktadır.” diye konuştu.