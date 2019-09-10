0553 313 94 23

Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Donald Trump, Netanyahu'nun ABD'yi Afganistan bataklığına itenlerden biri olduğunu biliyor muydun? Senin kaçıp kurtulamadığın bataklık"

10 Eylül 2019 Salı 17:12
Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın gizli nükleer tesisi olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçladı.

Zarif, İran'ın gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini iddia eden Netanyahu'ya Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketlediği mesajlarla cevap verdi.

Netanyahu'nun 2002'de ABD Kongresinde yaptığı ve ABD'nin Afganistan işgaline övgüde bulunarak, Irak'ın da işgal edilmesini istediği konuşmanın görüntülerini paylaşan Zarif, "Donald Trump, Netanyahu'nun ABD'yi Afganistan bataklığına itenlerden biri olduğunu biliyor muydun? Senin kaçıp kurtulamadığın bataklık. 1986'dan beri 'son Amerikan askerine kadar savaşın' onun sloganı oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kendi nükleer cephaneliğine işaret ederek Netanyahu'yu "yalancı çoban" olarak niteleyen Zarif, "Asıl nükleer silahların sahibi yalancı çoban İran'ın sözde yıkılmış tesisinden bahsediyor. O ve B Takımı, (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği şahinler) sadece savaş istiyor. Masumların kanı ve 7 trilyon dolar onlar için önemsiz." diye yazdı.

Irak savaşının olumlu etkileri olacağına ilişkin garantiler veren Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına atıf yapan Zarif, "Onun 2002'de olumlu yankılar için verdiği 'garantileri' hatırlayın. Netanyahu bu kez kesinlikle kenarda izleyen tarafta olmayacak." diyerek İran'a karşı bir savaşta İsrail'in de hedef olacağı uyarısında bulundu.

Zarif, mesajlarında, İsrail'in Dimona nükleer santralinin ifşa edildiği 1986 yılına ait "İsrail’in nükleer cephaneliğinin sırları" başlıklı eski bir gazete haberinin ekran görüntüsünü de paylaştı.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ancak bir sonuç alınamadığını söylemişti. ​

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı konuşmada, İran’ın Abade şehrinde gizli bir tesiste nükleer silah geliştirdiğini ancak açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini öne sürmüştü.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:12
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. iran
  3. Netanyahu
  4. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı
    1. Bosna Hersek ve Ereğli ortak kamp yaptı
    2. Jandarmadan helikopter destekli denetim
    3. Beton kirişleri taşıyan tır devrildi,..
    4. Askerin çantası belediyeden
    5. Kayıp yaşlı adam denizde aranıyor
    6. Moldova Türkiye maçı muhtemel 11'leri
    7. DTSO Başkanı Kaya sanayi sitesi..
    8. Ardahan'da terör operasyonu
    9. Bölgenin ilk mısır hasadı gerçekleşti
    10. Hatay Emniyet Müdürünün acı günü
    11. Diyarbakır’da okul önlerinde..
    12. Niloya, Piazza’da çocuklarla buluştu
    13. Çorum’da kaçak avcılara sıkı denetim
    14. Gölcük sahillerinde su kanalları inşa..
    15. Yıldız Tosun: "AFAD, afetler olmadan..
    16. Tosya’da Gavurkayalıkları’na kazı..
    17. Büyükşehir komisyon toplantısı
    18. Sivas’ta yapılan Taekwondo Şampiyonası..
    19. Sivaslı karateciler Gaziantep’ten..
    20. "Nüfus sayımı, siyasi koz olarak..
    21. Hüda Par'dan eylem yapan annelerle..
    22. Okulda yürekleri ağza getiren yangın
    23. Zonguldak'taki cinayet
    24. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Kerbela’da facia: 31 ölü, 111 yaralı
    27. MESKİ’nin 9,3 milyon TL’lik iç..
    28. İngiltere Kosova maçı ne zaman saat..
    29. Türkiye için korkutan uyarı: Daha da..
    30. Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!