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Aktüel Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını "ifade özgürlüğü" sayan Batı ülkelerine tepki
Aktüel

Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını "ifade özgürlüğü" sayan Batı ülkelerine tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:37:20 -
Zarif'ten Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını "ifade özgürlüğü" sayan Batı ülkelerine tepki

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını "ifade özgürlüğü" olarak niteleyen Batı ülkelerinin tutumunu "kurumsallaşmış iki yüzlülük" olarak niteledi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamasının "ifade özgürlüğü" değil, "kurumsallaşmış iki yüzlülük" olduğunu vurguladı.

Batı ülkelerinin kendi yakın tarihlerindeki "iğrenç" olayların sorgulanmasına izin vermezken Müslümanların kutsal değerlerine yönelik hakaretlere destek verdiğini belirten Zarif, "Artık yeter." ifadesini kullandı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

İfade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Macron'un, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini kameraların önünde azarlaması tepki toplamıştı.



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