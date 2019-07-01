0553 313 94 23

Zarif: ABD İran’la görüşmek için saygı duymalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin İran ile görüşmesi için saygı duyması gerektiğini söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:58
Zarif: ABD İran’la görüşmek için saygı duymalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’ın Washington’ın baskılarına asla boyun eğmeyeceğini belirterek ABD’nin İran ile görüşmek istemesi halinde saygı duymayı denemesi gerektiğini vurguladı.

Zarif devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında “İran ABD’nin baskılarına asla boyun eğmeyecek. ABD, İran ile görüşmek istiyorsa İran’a saygı duymayı denemeli” ifadesini kullandı.

Washington'ın 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra, Tahran ve Washington arasındaki gerilim hızla arttı.

Washington, Tahran’ın geçen hafta ABD ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından İran’ın lideri Ali Hamaney’in de aralarında olduğu üst düzey İranlı yetkililere yaptırımlar uygulamıştı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son yaptırımların ‘rezilce ve aptalca’ olduğunu söylemişti.

İran, ABD’yi hava sahasını bir daha ihlal etmemesi konusunda uyarırken Washington, İHA’nın Tahran tarafından düşürüldüğü sırada uluslararası hava sahasında olduğunu savunuyor.

Kaynak: Şarkul Evsat

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:58
  1. İngiltere
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Almanya
  4. İran
  5. Rusya
  6. Fransa
  7. Washington
  8. Cevad Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni bölgesel güvenlik sistemi kuruluyor'
    1. 'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni..
    2. Hollanda'da "Kaşıkçı cinayeti"..
    3. Somali Milli Günü Resepsiyonu
    4. İzmir’de gemi yangını
    5. Erdoğan Çin gazetesine yazdı:..
    6. Polonya'da kömür madeninde göçük: 3 ölü
    7. Kayserispor, Hikmet Karaman ile..
    8. Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi..
    9. Tayın otomobille yolcuğu görenleri..
    10. Aliağa'da gemi yangını
    11. NYT'de Trump'ın İran politikasına..
    12. ABD'den İran'ın uranyum stok limitini..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2019
    14. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    15. OPEC petrol üretimini kısma kararını 9..
    16. Slimani Cezayir’i sırtladı
    17. Loreena McKennitt hayranlarıyla buluştu
    18. Zarif: ABD İran’la görüşmek için saygı..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin haber..
    20. CHP’den MYK ve PM sonrası basın..
    21. Hasta kardeşler su satarak, tedavileri..
    22. İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide..
    23. Yeni Zelanda'da plastik poşet yasaklandı
    24. Metrobüs seferlerinde yeni düzenleme!
    25. Mecidiyeköy’de zincirleme kaza:..
    26. BM'den 'YPG/PKK' skandalı! Anlaşma..
    27. Tazminatları geri istenen 70 işçinin..
    28. Kemba Walker, Celtics'e transferini..
    29. TBMM Başkanı Şentop Rusya’da..
    30. "Mültecilere yönelik nefret söylemi..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv
    Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv