Zarif: ABD İran’la görüşmek için saygı duymalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’ın Washington’ın baskılarına asla boyun eğmeyeceğini belirterek ABD’nin İran ile görüşmek istemesi halinde saygı duymayı denemesi gerektiğini vurguladı.

Zarif devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında “İran ABD’nin baskılarına asla boyun eğmeyecek. ABD, İran ile görüşmek istiyorsa İran’a saygı duymayı denemeli” ifadesini kullandı.

Washington'ın 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra, Tahran ve Washington arasındaki gerilim hızla arttı.

Washington, Tahran’ın geçen hafta ABD ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından İran’ın lideri Ali Hamaney’in de aralarında olduğu üst düzey İranlı yetkililere yaptırımlar uygulamıştı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son yaptırımların ‘rezilce ve aptalca’ olduğunu söylemişti.

İran, ABD’yi hava sahasını bir daha ihlal etmemesi konusunda uyarırken Washington, İHA’nın Tahran tarafından düşürüldüğü sırada uluslararası hava sahasında olduğunu savunuyor.

Kaynak: Şarkul Evsat