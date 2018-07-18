Zararlı güneş ışınlarından korunun

Yaz ve bahar aylarının gelmesi ile birlikte ev dışında geçirilen zamanın artması, güneş ışınlarının yararları ve zararlarını gündeme getirdi. Nişantaşı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birsen Öztürk, D vitamini kaynağı olan güneşten istifade ederken, zararlı ışınlarından da korunmanın yollarına değindi. Öztürk, özellikle D vitamini başta olmak üzere güneşin pek çok özelliğinden faydalanırken, zararlı ışınlarından da korunmak gerektiğini söyledi.

Öztürk, “Güneş ışınları başlıca ultraviyole A ve B dalgalarından oluşur. UV-A (yaşlandırıcı ışınlar) ozon tabakası tarafından emilmez, ciltte erken yaşlanma ve kırışıklığa neden olabilir, pencere camından geçebilir. UV-B (yakıcı ışınlar)ise kısmen ozon tabakası tarafından emilir, ciltte bronzlaşmaya, güneş yanıklarına ve katarakta neden olabilir, pencere camından geçemez. Cilt kanseri oluşumunda ise hem UV-A, hem de UV-B ışınları sorumlu tutulmaktadır” dedi.

Dr. Birsen Öztürk, D vitamininin en önemli kaynağının güneş ışınları olduğunu, ifade ederken “Bir miktar D vitamini yağlı balıklarda (örneğin somon, uskumru, ton balığı), yumurta sarısı veya D vitamini ile zenginleştirilmiş sütte bulunabilirse de, güneş ışığı almadan veya vitamin takviyesi olmadan, sağlıklı bir kan seviyesi için gıdalar D vitamini için yeterli değildir ifadelerini kullandı.