0553 313 94 23

Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı

Çinli şirket Huawei, ABD ve bazı teknoloji şirketleri tarafından maruz kaldığı yaptırımlar nedeniyle 30 milyar dolar daha az kazanacak.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:05
Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları Huawei ile birlikte teknolojiye de sıçramış ve Çinli üretici oldukça zor durumda kalmıştı. Çeşitli yaptırımlara maruz kaldıktan sonra gelirlerinde azalma beklenen Çinli şirket, bu yıl 30 milyar dolar kaybedecek.

Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei, "Şirket, bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edecek. Şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabilir. Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vergi artışları

Zhengfei, şirketin Çin içindeki satışlarında herhangi bir problem beklemediğini, asıl sorunun uluslararası satışlarda yaşanacağını kaydetti.

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak 2018 yılında Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı.

Ticaret savaşları, Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinin Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaların ardından iyice kızışmıştı. Teknoloji devleri tarafından maruz kaldığı kısıtlamaların gelecek yıllarda Huawei'nin satışlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:05
  1. ABD
  2. Çin
  3. Huawei
  4. ABD-Çin ticaret savaşı
  5. Ticaret savaşları
  6. Vergi
  7. Silikon Vadisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
    1. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    2. 21 koyunu çalarak 11 bin TL’ye sattılar
    3. Genelkurmay çatı davasında karar..
    4. Genelkurmay'da sivillere ateş eden..
    5. 9 Aydınlı ihracat şampiyonları..
    6. Hamilelik döneminde yalnızca anne..
    7. Genelkurmay çatı davasında karar..
    8. İstanbul'da sağanak yağış
    9. Atanamayınca ipek böceği işine..
    10. Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay..
    11. Genelkurmay çatı davasında karar..
    12. Koç’un Bizans aşkı
    13. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında..
    14. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    15. BM Komiseri Venezuela'da Maduro ve..
    16. Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden..
    17. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    18. Acılı ezme tarifi | Yapımı kolay ve..
    19. Darbe bildirisinde imzası olan sözde..
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Şehit Zekeriya Zencirli’nin ailesine..
    22. Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6..
    23. Genelkurmay karargahında komutanları..
    24. Hobi olarak başladığı Japon eriğinden..
    25. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski..
    26. Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı
    27. Öğretmenlerin anıları, ilkokul..
    28. Test kağıtlarına sardılar, polisi fark..
    29. Jandarma Genel Komutanlığı önünde..
    30. Zırhlı birliklerden tankların çıkması..
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır