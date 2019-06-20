Zarar dudak uçuklatıyor! Yaptırımlar Çinli şirketi enkaza uğrattı

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları Huawei ile birlikte teknolojiye de sıçramış ve Çinli üretici oldukça zor durumda kalmıştı. Çeşitli yaptırımlara maruz kaldıktan sonra gelirlerinde azalma beklenen Çinli şirket, bu yıl 30 milyar dolar kaybedecek.

Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei, "Şirket, bu yıl 30 milyar dolar daha az gelir elde edecek. Şu an yüzde 20'nin altında olmakla birlikte en kötü durumda yüzde 40 oranında bir düşüş olabilir. Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vergi artışları

Zhengfei, şirketin Çin içindeki satışlarında herhangi bir problem beklemediğini, asıl sorunun uluslararası satışlarda yaşanacağını kaydetti.

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak 2018 yılında Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızıştı.

Ticaret savaşları, Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinin Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaların ardından iyice kızışmıştı. Teknoloji devleri tarafından maruz kaldığı kısıtlamaların gelecek yıllarda Huawei'nin satışlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.