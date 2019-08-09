Zara Belediyespor Süper Lig’de Zara Belediyespor Güreş Takımı, yeni sezonda Süper Lig’de yer alacak.

Zara Belediyespor Güreş Takımı, yeni sezonda Süper Lig’de yer alacak.

Kulüpler arası Greko-Romen Türkiye Güreş Süper Ligi’nden Akhisar Kulübü’nün çekilmesinden dolayı Zara Belediyespor, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Süper Lig’e yükseltildi. Büyükler Greko-Romen Güreş 1. Ligi’ni geride kalan sezonda üçüncü sırada tamamlayan Zara Belediyespor, elde ettiği bu başarının ardından Süper Lig’e davet edildi.

Yeni sezonda Süper Lig’de yapılacak müsabakalarda yer alacak Zara temsilcisinin, lige damga vurması bekleniyor.

Diğer yandan yeni sezonda Büyükler Greko-Romen Türkiye Güreş Süper Ligi’nde 14 kulüp mücadele edecek.

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