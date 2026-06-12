'Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk yolu uzun: 3 maç için 7 bin 200 kilometre gidecekler

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında 3 maç oynayacak olan A Milli Futbol Takımımızın kat edeceği mesafe dikkat çekti.

A Milli Takımımız'ın kamp yeri, Arizona'da yer alıyor. Milliler, Kanada'nın Vancouver şehrinde ilk karşılaşmasına çıkacak. Bu maç için gidiş-dönüş 4 bin kilometre yol yapacağız. İkinci maçını Los Angeles'ta ABD ile oynayacak olan Bizim Çocuklar burada da 2 bin kilometre yol yapacak. Gruptaki son mücadelemizi Paraguay ile oynayacağız.

EN FAZLA YOLCULUK YAPACAK TAKIM

Bu karşılaşma San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda yapılacak ve bin 200 kilometrelik bir mesafeyi kat edeceğiz. Ay-Yıldızlılar, bu 3 maç için toplamda 7 bin 200 kilometre yolculuk yapacak.

Bu sayıyla birlikte G Grubu'nda en fazla yolculuk yapan takım konumundayız. Ayrıca bu yolculuklarda A Milliler'i, Türkiye'den gelen özel bir polis timi koruyacak.

MİLLİ TAKIMIN MAÇLARI NE ZAMAN?

11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız D Grubu’nda mücadele edecek. Türkiye, D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

14 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya

20 Haziran 06.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay

26 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD