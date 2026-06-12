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Gündem Kaymakamlık duyurdu! İstanbul Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmek yasaklandı
Gündem

Kaymakamlık duyurdu! İstanbul Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
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Kaymakamlık duyurdu! İstanbul Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde yarın denize girmek yasaklandı.

Beykoz sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.

 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi, 1 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır."

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