FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin masada olduğunu belirtirken, esprili bir dille İtalya üzerinden yaptığı gönderme dikkat çekti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.
İTALYA ÜZERİNDEN OLAY GÖNDERME
2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacak olmasını hatırlatan Infantino, turnuvanın geleceği hakkında daha da genişleme ihtimaline değindi. Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin masada olduğunu belirtirken, esprili bir dille İtalya üzerinden yaptığı gönderme dikkat çekti.
Infantino, Brezilya kanalı CazeTV'ye verdiği röportajda turnuvanın küresel etkileşimini artırmak istediklerini belirterek, "Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM OLAN İTALYA ESPRİSİ
FIFA Başkanı, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208'e kadar çıkabiliriz." ifadeleriyle İtalyanların son dönemdeki turnuva kaçırmalarına ince bir dokundurma yaptı.
Bu sözler kısa sürede futbol dünyasında yankı uyandırırken, Infantino'nun esprili çıkışı sosyal medyada da geniş tartışma konusu oldu.
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