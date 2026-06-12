  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı Yargı reformu ile bürokrasi nefes alacak! Hızlı ve adil yargılama için tarihi adım Merhum Yazıcıoğlu’nun ailesinden yeni karara ilk açıklama: 17 yıllık sorular cevapsız kalmasın! Rusya bugün itibariyle yasakladı: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu İşte dev projenin 8 yıllık karnesi! TANAP tarih yazdı Mavi vatan doktrininin önemi bir kez daha ortaya çıktı: Doğu Akdeniz'de kirli ittifak! Avrupa’ya Siyonistler mi ayar veriyor? Sandığa müdahale şüphesi yeni ülkelere sıçradı Seren Serengil’den sosyal medyayı karıştıran hareket! Ölü köpeğini denize soktu Netanyahu‘nun İran korkusu: Nükleer kavgamız olmasa atom bombasını çoktan yapmışlardı Siyasi yalan tescillendi! CHP'nin yıllardır dillerinden düşürmediği "128 milyar dolar" algı operasyonunun koca bir yalan olduğu en yüksek mahkeme tarafından tescillendi!
Spor FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle dalga geçti
Spor

FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle dalga geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
FIFA Başkanı Infantino o ülkeyle dalga geçti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin masada olduğunu belirtirken, esprili bir dille İtalya üzerinden yaptığı gönderme dikkat çekti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası formatı üzerine yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.

İTALYA ÜZERİNDEN OLAY GÖNDERME

2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanacak olmasını hatırlatan Infantino, turnuvanın geleceği hakkında daha da genişleme ihtimaline değindi. Infantino, 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin masada olduğunu belirtirken, esprili bir dille İtalya üzerinden yaptığı gönderme dikkat çekti.

Infantino, Brezilya kanalı CazeTV'ye verdiği röportajda turnuvanın küresel etkileşimini artırmak istediklerini belirterek, "Önce 48 takımlı formatı görmemiz gerekiyor. Ancak ileride 64 takıma çıkma ihtimalini de konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

GÜNDEM OLAN İTALYA ESPRİSİ

FIFA Başkanı, "Belki 64 takımlı bir Dünya Kupası ile İtalya elemeleri geçmeyi başarır, ya da 208'e kadar çıkabiliriz." ifadeleriyle İtalyanların son dönemdeki turnuva kaçırmalarına ince bir dokundurma yaptı.

Bu sözler kısa sürede futbol dünyasında yankı uyandırırken, Infantino'nun esprili çıkışı sosyal medyada da geniş tartışma konusu oldu.

ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi
ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi

Dünya

ABD, Dünya Kupası için yapılan vize başvurularını reddetmişti! O 100 kişiye anlamlı hediye verildi

Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak! Önce namaz sonra maç
Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak! Önce namaz sonra maç

Dünya

Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak! Önce namaz sonra maç

Dünya Kupası heyecanı Tivibu GO ile sizinle
Dünya Kupası heyecanı Tivibu GO ile sizinle

Teknoloji

Dünya Kupası heyecanı Tivibu GO ile sizinle

Dünya kupası maçları için müjde: THY’den havada maç keyfi
Dünya kupası maçları için müjde: THY’den havada maç keyfi

Seyahat

Dünya kupası maçları için müjde: THY’den havada maç keyfi

Siyonist oyuncağı ABD! Dünya Kupası'nda 'Filistin' skandalı
Siyonist oyuncağı ABD! Dünya Kupası'nda 'Filistin' skandalı

Spor

Siyonist oyuncağı ABD! Dünya Kupası'nda 'Filistin' skandalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23