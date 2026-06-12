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Dünya ABD'nin İsrail elçisi: İsrail Gazze'deki katliamı Tanrı'nın yardımıyla yaptı
Dünya

ABD'nin İsrail elçisi: İsrail Gazze'deki katliamı Tanrı'nın yardımıyla yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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ABD'nin İsrail elçisi: İsrail Gazze'deki katliamı Tanrı'nın yardımıyla yaptı

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail’in başarısını askeri ya da ekonomik gücünden çok “Tanrı’nın yardımıyla” olduğunu iddia etti.

Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan Huckabee, nüfusu 10 milyon olan İsrail'in kendisinden on kat büyük nüfus ve ekonomiye sahip güçler tarafından tehdit edilmesine rağmen gelişip büyüdüğünü savundu.

Bunun şaşırtıcı olduğunu öne sürerek İsrail'in askeri, ekonomik, diplomatik ve teknolojik açıdan kapasitesinin ötesinde bir iş yaptığını iddia eden Huckabee, bunun nedeninin bu alanlardaki gücünden değil, "Tanrı'nın yardımından" kaynaklandığını ileri sürdü.

Huckabee, İsrail'in en iyi dostlarının, özellikle ABD'den gelen, evanjelik Hıristiyanlar olduğunu ve ABD'nin İsrail'e desteğinin siyasi olmadığını söyledi.

ABD'NİN EVANJELİK İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ HUCKABEE

ABD'nin evanjelik kimliğiyle tanınan İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Yaka'daki işgaline ve ilhakına destek verdiği, Filistin toprakları gasb edilerek kurulan yerleşimleri savunduğu biliniyor.

Huckabee daha önce, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Yaka'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.

Huckabee, ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.

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