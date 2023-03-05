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Dünya Zaporijya'da ölü sayısı arttı
Dünya

Zaporijya'da ölü sayısı arttı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 02:22:00 -
Zaporijya'da ölü sayısı arttı

Ukrayna Devlet Acil Hizmetinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta sabah saatlerinde Zaporijya'da saldırı düzenlenen konutun enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu bugüne kadar 11 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bugün biri çocuk 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 10'a yükseldiği kaydedildi.

İnsanlar enkazdan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

Bu arada, Zaporijya'da enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan veya kısmen hasar gören bazı siviller de eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

İnsanlar, komşuları ve akrabalarının yardımıyla hasar gören evlerine giriş için özel izin alarak oradan mobilya ve bazı eşyalarını dışarıya taşıyor.

Kocasıyla beraber eşyalarını otomobile yükleyen Yulia Petreenko (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sırasında eşiyle evde olduklarını, art arda iki güçlü patlama sesi duyduklarını söyledi.
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Yaşadıkları evin kısmen hasar gördüğünü belirten Petreenko, "İlk patlama oldu, pencereler yıkıldı. Yaklaşık yarım dakika sonra da ikinci patlama meydana geldi. İkinci patlama sonrası her şeyin yıkılacağını sandım." dedi.

Yetkililerden izin alarak eve girip kullanılabilir eşyaları aldıklarını anlatan Petreenko, geçici olarak kardeşinin evine taşınacaklarını belirtti.

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