Zap Suyu'na devrilen arazöz vinçle çıkarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki yangın bölgesine doğru ilerlerken kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrilen itfaiye aracı, yürütülen çalışmalar kapsamında vinç kullanılarak nehirden tahliye edildi.
Çukurca ilçesine bağlı Olgunlar köyündeki orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, Çimenli köyü yakınlarındaki köprüden Zap Suyu’na yuvarlanmıştı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen arazözde bulunan 3 orman personeli yaralanmış ve ekiplerin müdahalesiyle hastanede tedaviye alınmışlardı.
Kazanın ardından Zap Suyu’na yuvarlanan yangın söndürme aracı, yürütülen çalışma sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla arazözün sudan çıkarılması tamamlanırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.