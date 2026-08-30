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Dünya İsviçre'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

İsviçre'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
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İsviçre'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avrupa’nın göbeğinde yer alan İsviçre'nin Aargau kantonundaki Schachen bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumu ise ağır.

İsviçre yeni güne ilahlı saldırı şoku ile başladı. Aargau kanton polisi tarafından, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen'de bulunan at yarışı pistinde bu gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "İlk bulgulara göre, Schachen bölgesindeki gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı polis operasyonunun sürdüğü kaydedilen paylaşımda, Aarau Yüzme Havuzu'nun da ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bilgisi verildi.

Paylaşımda, "vatandaşlara bölgeden uzak durmaları" yönünde çağrı yapılırken, daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Olayın failinin kimliğinin ve olası nedenlerin belirsiz olduğuna işaret edilen paylaşımda, failin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Çok sayıda kişinin olayın yaşandığı yerde bulunduğu da polis tarafından bildirildi.

Aargau Kanton Polisi Basın Sözcüsü Pascal Wenzel, İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye yaptığı açıklamada da silahlı saldırı bilgisinin gece yerel saatle 02.30'dan kısa süre sonra Aargau kanton polis merkezine ulaştığını söyledi.

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