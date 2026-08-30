Leao sonrası bir Milanlı daha Rams Park'a gelebilecek mi?

Transfer döneminin sonlarına geldiğimiz için 27 yaşındaki futbolcuda yaşanan belirsizlik mecburen kısa süre içinde bitecek... Galatasaray'ın konuyla ilgili alternatifleri de bulunuyor. Bu arada Fofana veya başka bir orta saha oyuncusu alınırsa, kadrodaki bazı isimlere veda edilmesi gerekecek. Ya da bu futbolcular, ligde kullanılamayacak.