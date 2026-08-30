Leao sonrası bir Milanlı daha Rams Park'a gelebilecek mi?
Leao sonrası Galatasaray yönetimi bir bomba daha Milan'dan alıp patlatabilecek mi?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Leao sonrası Galatasaray yönetimi bir bomba daha Milan'dan alıp patlatabilecek mi?
Galatasaray, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yla yakından ilgileniyor. Ancak Fransız orta saha konusunda kulüpler arasında bir anlaşmazlık var: Kiralamanın şartları...
Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala tamamen gaza bastı... Ve takviye düşünülen yerlerden biri de orta saha... Sarı-Kırmızılılar, kış döneminde de gündeme gelen Youssouf Fofana konusunda temaslarını yoğunlaştırdı. Milan cephesi de oyuncuyu kiralık olarak göndermek istiyor.
Fakat ortada bir problem var. Galatasaray, Youssouf Fofana'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan ekibi ise opsiyon yerine zorunlu satın alma maddesi talep ediyor. Üstelik burada yazacak rakamın da 25 milyon euro olmasını bekliyorlar. Konuyla ilgili taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyor.
Transfer döneminin sonlarına geldiğimiz için 27 yaşındaki futbolcuda yaşanan belirsizlik mecburen kısa süre içinde bitecek... Galatasaray'ın konuyla ilgili alternatifleri de bulunuyor. Bu arada Fofana veya başka bir orta saha oyuncusu alınırsa, kadrodaki bazı isimlere veda edilmesi gerekecek. Ya da bu futbolcular, ligde kullanılamayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23