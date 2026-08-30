Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

KARA KARA BORÇLARINI NASIL ÖDEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Kış aylarının yaklaşmasıyla daha da zor durumda kaldığını dile getiren Şerife Güray, "Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim. Telefon faturamı kapattım ve oraya 2 bin 200 TL borçlandım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir borcumu ödeyemedim. Kış geliyor, ne odun ne kömür alabiliyorum. Aylığımla iyi kötü 3-5 kuruş oduna kömüre veriyordum. Artık onlar da yok." ifadelerini kullandı. "22 SENE CEZAEVİNDE BAKTIM" Oğluna tepki gösteren Güray, geçmişte de cezaevi süreci yaşayan oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirterek, "Ben ona 22 sene cezaevinde baktım. Çek-senet işlerinden, askerlikten kaçtığından ve kız kaçırmaktan cezaevine girdi. Bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim." diye konuştu.