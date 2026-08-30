  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori Marmara Denizi'nde iki günde 185 deprem olmuştu! Fay hattı ile ilgili araştırma neticelendi İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu... Instagram bot hesapları sildi: En çok takipçisi olan Türk ünlü belli oldu! Büyüme rakamları açıklanıyor! Fatih Tekke'nin istifa muamması sonrası bir dev hamle: Salah'ı Chaquito uçuracak Yakında imzalar atılıyor! Yapay zekanın kalbi İstanbul’da atacak Tüm gözler Galatasaray'da kalede artık: Günay, Uğurcan ve Jankat... Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor! İnternette yeni dönem: 1600’den fazla yeni uzantı geliyor
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

Adana'da yaşayan kanser hastası Şerife Güray (69), oğlunun emekli maaşı ile kirayı ödemek için banka kartını aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu gözyaşları içinde anlattı.

#1
Foto - Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

Edinilen bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Güray, geçtiğimiz 26 Ağustos'ta 21 bin TL olan emekli maaşını çekmesi için oğlu İbrahim K.'ye (42) banka kartını ve cep telefonunu verdi. "Anne ben aylığını çeker getiririm" diyerek kartı ve cep telefonunu alan İbrahim K., iddiaya göre parayı çekti ancak bir daha eve gelmedi. Oğluna ulaşamayan Güray, daha sonra bankaya gitti ve paranın çekildiğini öğrendi.

#2
Foto - Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

OĞLUNU İHBAR ETTİ Güray, geçmiş yıllarda çek ve senet dolandırıcılığında cezaevine giren oğlu hakkında Bağlar Polis Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Daha sonra Güray önce bankadan kartını, ardından da cep telefonunun hattını iptal ettirdi.

#3
Foto - Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

"SEN GİTME HASTASIN" SÖZLERİNE KANDI Bu ay kira ve faturalarını ödeyemeyen yaşlı kadın, gözyaşlarıyla yaşadığı dramı anlattı. Güray, "Oğlum 26 Ağustos günü bana 'Maaşını çekeyim, kirayı verip geleyim, sen gitme hastasın.' dedi. Sonrasında giyinip evden çıkmaya hazırlanırken postanenin açılmadığını, saatin erken olduğunu söyledim. Kendisi ise bana maaşın yarısını bankadan, yarısını postaneden çekeceğini söyledi. Giderken telefonumu da götürdü. Gittiğinden beridir gelmedi." dedi.

#4
Foto - Bir annenin en zor anı: Kendi oğlunu ihbar etti!

KARA KARA BORÇLARINI NASIL ÖDEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR Kış aylarının yaklaşmasıyla daha da zor durumda kaldığını dile getiren Şerife Güray, "Ben yalnız kaldım, rezil oldum. Kiramı ve faturalarımı ödeyemedim. Telefon faturamı kapattım ve oraya 2 bin 200 TL borçlandım. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir borcumu ödeyemedim. Kış geliyor, ne odun ne kömür alabiliyorum. Aylığımla iyi kötü 3-5 kuruş oduna kömüre veriyordum. Artık onlar da yok." ifadelerini kullandı. "22 SENE CEZAEVİNDE BAKTIM" Oğluna tepki gösteren Güray, geçmişte de cezaevi süreci yaşayan oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirterek, "Ben ona 22 sene cezaevinde baktım. Çek-senet işlerinden, askerlikten kaçtığından ve kız kaçırmaktan cezaevine girdi. Bana bunu yaptı, kendisi de utansın. Yüzü varsa bir daha gelmesin. Ben onu istemiyorum, evlatlıktan reddettim." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!

Ayvacık ilçesindeki konutunda rahatsızlık geçiren 53 yaşındaki oyuncu Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Yeni Crossover’ı Putin test etti! Ruslar Togg’un ikizini yaptı!
Teknoloji

Yeni Crossover’ı Putin test etti! Ruslar Togg’un ikizini yaptı!

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin dünya çapında sükse yapan yerli ve milli otomobili Togg T10X’i andıran yeni Rus otomobili Vo..
İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Gündem

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "vizyoner dostum" diyerek baş tacı ettiği ve özel davetle İstanbul'a getirip ..
Ahbap’larını bırakamıyorlar! Yeni Parti’den dolandırıcının şarkısıyla açılış
Siyaset

Ahbap’larını bırakamıyorlar! Yeni Parti’den dolandırıcının şarkısıyla açılış

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’nin Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlediği bina açılışında dikkat çeken anlar yaşandı. Ahbap Derneği’..
Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar
Gündem

Korsanlara Türk tokadı! MV Lutuf’u böyle kurtardılar

Somali açıklarında korsanların kaçırdığı MV Lutuf, Türk ve Somali güçlerinin günler süren ortak operasyonuyla kurtarıldı. Somali Savunma Bak..
Ahlaksız 'Fidan' için yolun sonu!
Gündem

Ahlaksız 'Fidan' için yolun sonu!

Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alındı, Ankara'da tutuklandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23