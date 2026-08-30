Dereotunun bilinmeyen faydaları ortaya çıktı! Vücutta bakın hangi etkileri sağlıyor
Yemeklere lezzet ve hoş bir koku katmak için kullanılan dereotu, içerdiği çeşitli besin öğeleri ve bitkisel bileşenlerle dikkat çekiyor. Sindirime yardımcı olabileceği belirtilen bu aromatik bitkinin, dengeli beslenme içerisinde tüketildiğinde sağlığa farklı katkılar sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak dereotunun hastalıklara karşı kesin koruma sağladığı ya da kan şekerini doğrudan düzenlediği yönündeki iddiaların bilimsel açıdan temkinli değerlendirilmesi gerekiyor.