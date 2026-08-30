Dereotunun bilinmeyen faydaları ortaya çıktı! Vücutta bakın hangi etkileri sağlıyor

KİMLER DEREOTU TÜKETMEMELİDİR? Dereotu genel olarak güvenli bir besin kabul edilse de bazı kronik rahatsızlıkları bulunan ve hassas dönemlerden geçen kişilerin bu bitkiyi tüketirken çok dikkatli olması, hatta tamamen kaçınması gerekir. İçeriğindeki aktif bileşenlerin rahim kasılmalarını tetikleme riski bulunduğundan, hamilelik dönemindeki anne adaylarının erken doğum veya düşük riskine karşı dereotunu yoğun miktarda tüketmekten kesinlikle uzak durması şarttır. Aynı zamanda doğal bir diüretik yani idrar söktürücü olan bu yeşillik, lityum içeren ilaçlar kullanan bireylerde ilacın vücuttan atılım hızını değiştirerek ciddi toksik etkilere yol açabileceğinden bu kişiler için sakıncalıdır. Yoğun havuç, kereviz veya kişniş alerjisi olan bireylerde çapraz reaksiyon sebebiyle dereotuna karşı da alerjik semptomlar gelişebileceği unutulmamalıdır. Son olarak, planlanmış bir cerrahi operasyona girecek olan hastaların, kan şekerini etkileme ve kanı sulandırma potansiyeli nedeniyle ameliyat tarihinden en az iki hafta önce dereotu tüketimini tamamen kesmesi hayati bir önem taşımaktadır.