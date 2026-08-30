Sultan Abdülhamid'den ilham aldı: Hem mahallelinin ihtiyacını çözüyor hem çocuklara zanaat öğretiyor

KÖYÜN VE CAMİNİN İHTİYAÇLARI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ: Onat, atölyeyi hobi amacıyla kurduğunu, mahalle ile caminin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı. Atölyede çocukların da temel ahşap işlerini öğrenmesine imkan sağladıklarını belirten Onat, "Hobi amaçlı bir atölye burası. Köyün, caminin ve lojmanın ihtiyaçları için çalışmalar yürütüyoruz. İhtiyaç olan malzemeleri güvenli şekilde üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Onat, çocukların eğitim hayatının yanında el becerilerinin de gelişmesini önemsediklerini ifade ederek, "Evlatlarımızın okuyup ellerinin de becerikli olması için yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. 'Tembellik değil çalışkanlık iyidir.' diyoruz." şeklinde konuştu. Atölyeyi kurarken Sultan Abdülhamid Han'ın ahşap çalışmalarından da esinlendiğini anlatan Onat, çocukların boş zamanlarını üretim yaparak değerlendirmesini amaçladıklarını dile getirdi.