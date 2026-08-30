Sultan Abdülhamid'den ilham aldı: Hem mahallelinin ihtiyacını çözüyor hem çocuklara zanaat öğretiyor

MESLEKİ ÖĞRENİM ÇOK GÜZEL: Tekkeköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım da çocukların imam hatip Onat ile atölyede temel ahşap çalışmaları yaptıklarını söyledi. Çocukların dini bilgiler aldıktan sonra boş zamanlarını atölyede değerlendirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Makinede çalışmıyorlar. Yapıştırıcı ve zımpara gibi işleri öğreniyorlar. Köyümüzde camimiz, kültür evimiz gibi yerler için çalışmalar yapıyoruz. Doğadaki kuşlar için yuvalar da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yıldırım, çocukların atölyeye severek geldiklerini anlatarak, "Anne ve babaları da destek veriyor. Mesleki öğrenim çok güzel bir şey. Hem okusunlar hem meslek sahibi olsunlar. Eli çekiç tutması, bir şeyler öğrenmesi güzel." diye konuştu.