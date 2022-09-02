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Yerel Zanlılardan biri tutuklandı
Yerel

Zanlılardan biri tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 16:16:00 -
Zanlılardan biri tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen eve baskın yaptı.

İkametteki aramalarda 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 16 sentetik hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Adreste bulunan Z.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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