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#1
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

Birçok insan havluları, mutfak havlularını ve banyo havlularını çamaşır makinesine birlikte atıyor. Peki, bu sağlık ve temizlik açısından doğru mu? Havluları tertemiz yapan yıkama sonuçlarını sizler için derledik.

#2
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

Havluları çamaşır makinesine atarken genelde basit düşünürüz ve havlularla birlikte birçok şeyi birlikte yıkarız. Bu tabi ki yanlış değil fakat doğru yıkama sıcaklığı ve deterjan kombinasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Ancak o zaman hem hijyenik temizliği hem de havlu gibi tekstil ürünlerinizin nazikçe temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

#3
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

Temizlik uzmanları, birçok insanın el ve bulaşık havlularını birlikte yıkamanın bakteri veya mikrop bulaştırıp bulaştırmayacağından emin olmadığını belirtiyor. Peki, havlular nasıl yıkanmalı?

#4
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

Uzmanlar, hem banyo havlularını hem de mutfakta yiyecek ve yağla temas eden mutfak havlularını tek bir yıkamada temizlemek için iki denenmiş ve kanıtlanmış yöntemi öneriyor.

#5
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

SEÇENEK 1: 40 DERECEDE YIKAYIN Tekstil ürünleri çok kirli değilse, genellikle 40 derece yıkama yeterlidir. Ancak uygun bir deterjan kullanmak önemli. Temizlik uzmanları, toz, granül veya tablet formunda katı, çok amaçlı bir deterjan veya evrensel deterjan önermektedir, çünkü bu ürünler ek hijyen sağlayan ağartıcı içerir.

#6
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAK DOĞRU MU? Çamaşır suyu sadece lekeleri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda mikroplarla ve kötü kokularla da savaşır. Ancak küçük bir dezavantajı var: Çamaşır suyu renkli çamaşırlarda istenmeyen solmaya neden olabilir.

#7
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

SEÇENEK 2: 60 DERECEDE YIKAYIN El ve mutfak havluları çok kirliyse – örneğin, yağ, yemek artığı veya diğer organik maddelerle – bunlar 60 derecede yıkanabilir. Bu sıcaklık, özellikle sıvı deterjan kullanıldığında, bakteri, mikrop ve virüsleri etkili bir şekilde öldürmek için yeterlidir . Renkli çamaşırlar için özel olarak formüle edilmiş renkli deterjanlar da – hem sıvı hem de katı formda – kullanılabilir. Ancak dikkat: Her yıkama programı vaat edilen sıcaklığa ulaşmaz. Birçok modern çamaşır makinesi, daha az enerji tüketen sözde eko programlar kullanır; ancak bunlar genellikle belirtilen sıcaklığa ulaşmaz.

#8
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

Sonuç olarak, çamaşırlar yeterince temizlenmeyebilir. Bu nedenle hijyen açısından hassas çamaşırlar için, su sıcaklığının sürekli olarak 60 derece civarında olduğu standart programların kullanılması önerilir.

#9
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

HİJYENİK OLARAK TEMİZ ÇAMAŞIRLAR İÇİN EK İPUÇLARI Makineyi düzenli olarak temizleyin: Bakteri oluşumunu önlemek için çamaşır makinesinin kendisi de düzenli olarak 60 derece veya daha yüksek bir sıcaklıkta, ideal olarak makine temizleyici ile veya çamaşırsız yıkama programı kullanılarak durulanmalıdır. Kurutmayı unutmayın: Havlular yıkandıktan sonra tamamen kurutulmalıdır – ideal olarak açık havada veya kurutucuda. Nem, bakteri üremesini teşvik eder.

#10
Foto - Ezber bozan bu yol öyle bir basit ki: El havluları ve mutfak havlularını tertemiz yapıyor

Çamaşırları çamaşır makinesinde çok uzun süre bırakmayın: Islak veya nemli havlular saatlerce orada kalmamalıdır. Yıkama işleminden hemen sonra çıkarıp kurutmak daha iyidir. Sonuç: Doğru deterjan ve uygun sıcaklık kullanıldığında el ve mutfak havlularını birlikte yıkamak sorun teşkil etmez. Hijyene ve malzemelerin bakımına önem verenler, ek yıkama masrafından kurtulabilirler... Adımlarınızı azaltın ve hatta enerji ve suyu daha verimli kullanın.

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