SEÇENEK 2: 60 DERECEDE YIKAYIN El ve mutfak havluları çok kirliyse – örneğin, yağ, yemek artığı veya diğer organik maddelerle – bunlar 60 derecede yıkanabilir. Bu sıcaklık, özellikle sıvı deterjan kullanıldığında, bakteri, mikrop ve virüsleri etkili bir şekilde öldürmek için yeterlidir . Renkli çamaşırlar için özel olarak formüle edilmiş renkli deterjanlar da – hem sıvı hem de katı formda – kullanılabilir. Ancak dikkat: Her yıkama programı vaat edilen sıcaklığa ulaşmaz. Birçok modern çamaşır makinesi, daha az enerji tüketen sözde eko programlar kullanır; ancak bunlar genellikle belirtilen sıcaklığa ulaşmaz.