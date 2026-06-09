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Dünya İsrail ordusunda yapay zeka maymunluğu
Dünya

İsrail ordusunda yapay zeka maymunluğu

Yeniakit Publisher
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İsrail ordusunda yapay zeka maymunluğu

Terör devleti İsrail'in bebekleri katleden soysuz ordusu, yapay zeka destekli video ile Gazze halkıyla alay etti.

İsrail ordusu, yapay zeka destekli bir video yayımlayarak ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle "her zaman kaybediyorsunuz" ifadeleriyle alay etti.

İsrail ordusuna bağlı "Koordinatör" isimli resmi bir Facebook hesabından yayımlanan videoda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar Dünya Kupası'ndaki bir futbol maçına benzetildi.

Videoya eklenen mesajda Gazze halkına hitaben, "Siz daha iyi bir gelecek için çalışırken, başarısız bir grup tarafından yönetiliyorsunuz. Hamas sizin her zaman kaybettiğiniz bir oyunu oynamaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

 

Videoda, "Hamas" takımının, "Daha İyi Gelecek" isimli bir Gazze takımına karşı oynadığı ve kazandığı gösteriliyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusu, Ekim 2025'e kadar, 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ını yerle bir etti.

İsrail'in bölgede oluşturduğu ağır yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapı şebekelerinin olmadığı çadır kampları ve sığınma merkezlerine sığınmak zorunda kaldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı ablukayı sürdürerek 2 milyonu aşkın Filistin halkını birçok temel ihtiyaç ve hizmetten mahrum bırakıyor.

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Yorumlar

Garip

Bunların ataları degilmiydi Allaha karşı gelip fazla balık tutupdz maymuna cevrilenler

TTT

Filistini, Filistinlileri, müslümanları galip et Allah'ım. Zalimi yüzüstü yerle yeksan ettirmeyi en kısa zamanda Filistin halkına nasip et Allah'ım.
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