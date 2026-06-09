  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin şaibeli İstanbul kurultayında sıcak gelişme Özel’e provokasyon uyarısı! “Siyaset sokağı adres göstermek değildir” Gazze'de işgalciye diz çöktüren tarihi adım! Kahire'de şer odaklarının sinsi planları bozuldu, Filistinli gruplar tek yumruk oldu! Gazeteci Albayrak’tan Özgür’ün vandallarına ayar: Sizi pavyon köşelerine Akit mi düşürdü? İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz Çevreyi kirleten küresel güçlere Antalya'dan tarihi rest! Murat Kurum dünyayı uyardı Kremlin'den kibirli Batı'ya tokat gibi cevap! Peskov Avrupalıların sinsi arabuluculuk oyununu bozdu! Kılıçdaroğlu, Ekrem ve Özgür’e meydan okudu: Hesap sormazsam namerdim Gazeteci Arseven, Akit Medya’ya yönelik saldırıya tepki gösterdi: Muhabire saldırmak başıboş köpeklik Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Gündem CHP'de yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu fondaşların hortumunu kesti
Gündem

CHP'de yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu fondaşların hortumunu kesti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
CHP'de yer yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu fondaşların hortumunu kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel döneminde fondaş medya ile yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partide radikal adımlar atmaya başladı.

FONDAŞLARIN HORTUMUNU KESTİ

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde çeşitli televizyon, gazete ve sosyal medya sayfalarıyla yapılan milyonlarca liralık reklam ve sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal ettiği iddia edildi. 

 

Eski yönetimin mali işlerini incelemeye alan yeni yönetimin, fahiş fiyatlı veya usulsüz bulduğu tüm sözleşmeleri askıya aldığı belirtiliyor.

CHP genel merkezinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Özgür Özel döneminde anlaşma yapan medya kuruluşları gelecek açıklamayı bekliyor.

Kaynak: Haberler.com

CHP’nin YSK temsilcisi Avukat Köksal Filorinalı oldu
CHP’nin YSK temsilcisi Avukat Köksal Filorinalı oldu

Gündem

CHP’nin YSK temsilcisi Avukat Köksal Filorinalı oldu

Koltuğu kapma yarışıyla çalkalanan CHP'de rezalet sokaklara taştı! Özgür Özel destekçisi önce çıldırdı sonra hakaret etti
Koltuğu kapma yarışıyla çalkalanan CHP'de rezalet sokaklara taştı! Özgür Özel destekçisi önce çıldırdı sonra hakaret etti

Sosyal Medya

Koltuğu kapma yarışıyla çalkalanan CHP'de rezalet sokaklara taştı! Özgür Özel destekçisi önce çıldırdı sonra hakaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti
Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

CHP’li eşkıyalara bir tepki de Sultan Abdülhamid Han derneğinden: Milli ve manevi değerlerini savunan Akit’e saldırıyı şiddetle kınıyoruz!
CHP’li eşkıyalara bir tepki de Sultan Abdülhamid Han derneğinden: Milli ve manevi değerlerini savunan Akit’e saldırıyı şiddetle kınıyoruz!

Gündem

CHP’li eşkıyalara bir tepki de Sultan Abdülhamid Han derneğinden: Milli ve manevi değerlerini savunan Akit’e saldırıyı şiddetle kınıyoruz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23