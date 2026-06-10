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Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor
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Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor

Zeytinyağı, dünyanın en iyi diyeti olarak kabul edilen Akdeniz diyetinin yıldız bir bileşenidir. Özellikle sızma zeytinyağı kalp koruyucu özellikleriyle bilinir ve sıkça tercih edilir...

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Foto - Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor

Zeytinyağı, özellikle sızma zeytinyağı, kalp koruyucu özellikleriyle bilinir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kalp hastalığı küresel çapta en yaygın ölüm nedenidir.

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Foto - Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma , günde sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riskini , koroner kalp hastalığı riskini ise azalttığını buldu. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan zeytinyağı, 'kötü' kolesterol olan LDL'yi düşürürken, 'iyi' kolesterol olan HDL'yi korur. Zeytinyağındaki oleocanthal gibi antioksidanlar, kalp hastalığının temel etkenlerinden biri olan iltihapla da savaşır.

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Foto - Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor

Zeytinyağı ayrıca yaşlandıkça bilişsel sağlığı da destekler. Nutrition'da yayınlanan 2023 tarihli bir çalışma , zeytinyağı alımının potansiyel olarak beyin sağlığına fayda sağlayabileceğini buldu. Çalışma, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin, zeytinyağını hiç tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla demans nedeniyle ölme risklerinin ( daha düşük olduğunu buldu.

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Foto - Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı ve baş araştırmacı olan Anne-Julie Tessier, RD, PhD, "Zeytinyağının içindeki bazı antioksidan bileşikler kan-beyin bariyerini geçerek beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi olması da mümkün" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre felç, ikinci en yaygın ölüm nedenidir. Beyninize giden kan akışının, kan pıhtısı veya kanama nedeniyle bozulmasından kaynaklanır. 2014'te yapılan bir çalışma incelemesi , zeytinyağının felç ve kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu buldu. Zeytinyağı tip 2 diyabete karşı bazı koruyucu etkiler sunabilir. 2019 tarihli bir çalışma , her gün 55 mL oleanolik asitle zenginleştirilmiş zeytinyağı tüketen prediyabetli kişilerin diyabet geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Tip 2 diyabetin yönetimi, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı, sinir hasarı (nöropati) ve göz hasarı (retinopati) gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğinden çok önemlidir Kolesterolün doğal reçetesi ortaya çıktı: Her gün bunu yapıyorlar! Tüketenlerin damarları temizleniyor Yüksek kolesterol, genellikle hiçbir belirti göstermiyor ve ancak bir kan testiyle fark edilebiliyor. Vücutta fazla miktarda biriktiğinde damarları tıkayarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül sonuçlara yol açabilen bu probleme karşı uzmanlar, daha bilinçli ve sakin bir yaz için önerilerde bulundu. Akıllı gözlük: spot: Herkesin aklında kimin risk altında olduğu sorusu var. etmesi yol açtı. bir şeylere hazırlık yaptığını vurgularken Haberde, söz konusu için kullanılacağının altı çizilirken için büyük risk anlamına geldiği iddia edildi.

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