Zeytinyağı: Sadece yarım yemek kaşığı bile yetiyor! Kalp krizi ve felç riskini azaltır.. Diyabeti dengeliyor

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı ve baş araştırmacı olan Anne-Julie Tessier, RD, PhD, "Zeytinyağının içindeki bazı antioksidan bileşikler kan-beyin bariyerini geçerek beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi olması da mümkün" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre felç, ikinci en yaygın ölüm nedenidir. Beyninize giden kan akışının, kan pıhtısı veya kanama nedeniyle bozulmasından kaynaklanır. 2014'te yapılan bir çalışma incelemesi , zeytinyağının felç ve kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu buldu. Zeytinyağı tip 2 diyabete karşı bazı koruyucu etkiler sunabilir. 2019 tarihli bir çalışma , her gün 55 mL oleanolik asitle zenginleştirilmiş zeytinyağı tüketen prediyabetli kişilerin diyabet geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Tip 2 diyabetin yönetimi, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı, sinir hasarı (nöropati) ve göz hasarı (retinopati) gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğinden çok önemlidir Kolesterolün doğal reçetesi ortaya çıktı: Her gün bunu yapıyorlar! Tüketenlerin damarları temizleniyor Yüksek kolesterol, genellikle hiçbir belirti göstermiyor ve ancak bir kan testiyle fark edilebiliyor. Vücutta fazla miktarda biriktiğinde damarları tıkayarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül sonuçlara yol açabilen bu probleme karşı uzmanlar, daha bilinçli ve sakin bir yaz için önerilerde bulundu. Akıllı gözlük: spot: Herkesin aklında kimin risk altında olduğu sorusu var. etmesi yol açtı. bir şeylere hazırlık yaptığını vurgularken Haberde, söz konusu için kullanılacağının altı çizilirken için büyük risk anlamına geldiği iddia edildi.