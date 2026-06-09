AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan Akit’e destek mesajı! Akit Medya Grubunun Yanındayız

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bu kapsamda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, CHP’li militanların Akit TV muhabiri ve kameramanına karşı gerçekleştirilen saldırısıya tepki gösterdi. Sosyal medya platformlarından açıklama yapan Dr. Arslan, basın mensuplarının görevlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmesinin demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

AKİT MEDYA GRUBUNUN YANINDAYIZ

Yaşanan olayı kınayan Arslan, yaptığı açıklamada, “Bugün canlı yayın sırasında Akit muhabirine yönelik gerçekleştirilen uygunsuz hareketi şiddetle kınıyorum. Basın emekçilerinin görevlerini özgürce yapabilmeleri esastır. Bu çirkin saldırı karşısında Akit Gazetesi ve Akit TV ailesinin yanında olduğumuzu, dayanışma duygularımızı iletir, bu tür durumların bir daha yaşanmamasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

BASINA KARŞI HER TÜRLÜ SALDIRIYI KINIYORUZ

Dr. Hasan Arslan, gazetecilere yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, basın özgürlüğünün korunmasının toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Arslan, saldırıya maruz kalan Akit TV muhabirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.