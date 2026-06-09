AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan Akit’e destek mesajı! Akit Medya Grubunun Yanındayız
Her fırsatta ‘basın özgürlüğü’ naraları atan, “vatana ihanet” suçlamasıyla yargılanan fondaşlarını “gazeteci” diye aklayan ve henüz 40 gün önce 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, “Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır, gerçeğin sansürlenmediği bir Türkiye için mücadele ediyoruz” cümlelerini sarf eden CHP’nin kadük başkanı Özgür Özel’in militanlarınca gerçekleştirilen, Akit TV muhabirlerine yönelik alçak saldırıya tepkiler dinmek bilmiyor.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Bu kapsamda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, CHP’li militanların Akit TV muhabiri ve kameramanına karşı gerçekleştirilen saldırısıya tepki gösterdi. Sosyal medya platformlarından açıklama yapan Dr. Arslan, basın mensuplarının görevlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmesinin demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.
AKİT MEDYA GRUBUNUN YANINDAYIZ
Yaşanan olayı kınayan Arslan, yaptığı açıklamada, “Bugün canlı yayın sırasında Akit muhabirine yönelik gerçekleştirilen uygunsuz hareketi şiddetle kınıyorum. Basın emekçilerinin görevlerini özgürce yapabilmeleri esastır. Bu çirkin saldırı karşısında Akit Gazetesi ve Akit TV ailesinin yanında olduğumuzu, dayanışma duygularımızı iletir, bu tür durumların bir daha yaşanmamasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.
BASINA KARŞI HER TÜRLÜ SALDIRIYI KINIYORUZ
Dr. Hasan Arslan, gazetecilere yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, basın özgürlüğünün korunmasının toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Arslan, saldırıya maruz kalan Akit TV muhabirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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