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Gündem Böyle olur CHP'nin basın özgürlüğü! Hakarete uğrayan Akit davayı açan Özgür
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Böyle olur CHP'nin basın özgürlüğü! Hakarete uğrayan Akit davayı açan Özgür

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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CHP zihniyetinin dillerinden düşürmediği "basın özgürlüğü" ve "düşünce hürriyeti" masallarının ne denli büyük bir aldatmaca ve ikiyüzlülükten ibaret olduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun derin analizleriyle bir kez daha deşifre edildi.

Akit TV’de yayınlanan Derin Kutu programında CHP’nin mutlak şutlan başkanı Özgür Özel ve yandaşlarının sergilediği tahammülsüzlüğü tokat gibi yüzlerine vuran Karahasanoğlu, Özel'in hem Akit'i hedef gösterip hakaretler savurduğunu hem de arsızca 500.000 liralık tazminat davası açarak milli basını susturmaya çalıştığını ifşa etti.

"Siz İktidara Gelseniz Basını Tamamen Susturursunuz": Karahasanoğlu'ndan Tokat Gibi Sorular!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu; "Ama bakın kendilerinin yaptıkları o ak it falan filan hakaretlerine rağmen, Akit'i buraya sokmayın falan filan şeklinde hedef göstermelerine rağmen... Kendileri Akit'e dava açıyorlar. Biz kendilerine o söyledikleri ifadeler sebebiyle dava açmadık. Ama kendileri, CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel 500.000 liralık tazminat davası açıp Akit'i susturmaya çalışıyor. E ben de soruyorum; siz basın hürriyetinden yanaysanız, siz düşünce hürriyetinden yanaysanız nasıl oluyor da siz hakaret ediyorsunuz, sizin yaptığınız hakaretler sebebiyle Akit size dava açmadığı halde siz kalkıp Akit'e 500.000 liralık tazminat davası açıyorsunuz? Allah korusun siz iktidara gelseniz demek ki artık basında hiç kimse sizin aleyhinize tek bir eleştiri yapamayacak. Şu hareketlerin, şu fiziki saldırıların bir küçük örneğini Akit'ten gördünüz mü? Görmediniz. Ama gidip dava açabiliyorsunuz, o dava kapsamında siz tazminat talep edebiliyorsunuz. Ne..." ifadelerini kullandı.

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