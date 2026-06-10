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Foto - ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı

ÖSYM merakla beklenen duyuruyu yaptı.

#2
Foto - ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek.

#3
Foto - ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla "ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

#4
Foto - ÖSYM duyurdu! ALES başvuruları başladı

Adaylar, 2026-ALES/2'ye ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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