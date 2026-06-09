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Gündem Yürekleri ağza getiren kaza! Elektrikli bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kaldı
Gündem

Yürekleri ağza getiren kaza! Elektrikli bisikletteki 3 çocuk kamyonetin altında kaldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Konya Karatay'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan sürücü yola savruldu, beraberindeki 3 çocuk ise aracın altında kaldı.

Konya’da kavşakta elektrikli bisiklete çarpan kamyonet, yürekleri ağza getiren bir kazaya neden oldu.

 

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı. Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi.

 

Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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