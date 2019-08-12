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Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe’de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri’de devam etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:53
Zanka ile tedavi süreçleri devam eden oyuncular çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe’de Danimarkalı stoper Zanka ile tedavi süreçleri devam eden futbolcular çalışmalarına Can Bartu Tesisleri’de devam etti.


Fenerbahçe’de Futbol A Takımı Demir Grup Sivasspor maçının ardından 2 gün izin kullanırken, yeni transfer Zanka ve tedavi süreçleri devam oyuncular çalışmalarını kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.


Süper Lig’in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:53
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