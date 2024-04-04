Zaniolo'nun bonservisi alınacak mı? İddia edilmişti... Haber var: Onlar, iyiye gidiyor diyerek açıkladı

İlk 11'e girmekte zorlanan İtalyan yıldızın sezon sonunda Türkiye'ye geri dönerek İtalya'yan bir takıma transfer olacağı iddia edilmişti.

Türkiye'nin haberine göre; Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Zaniolo'nun son durumu için sürpriz bir açıklama yaptı.

"ONUNLA MUTLUYUM"

Yıldız oyuncudan memnun olduğunu söyleyen İspanyol hoca, "Onunla çok mutluyum, şimdi onun zamanı geldi. Son iki ayda bir şeyler değişti ve bizim için daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Emery'in sözleri sonrası Zaniolo'nun Premier Lig'de kalıp, kalmayacağı merak ediliyor. İngiliz ekibinin 22.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Ada ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gollük katkı sağladı.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 2023 yazında 5 milyon Euro kiralama ve 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya bir yıllığına kiralandı.

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