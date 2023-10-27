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Spor Zaniolo'dan 3 saat süren ifade! İşte detaylar..
Spor

Zaniolo'dan 3 saat süren ifade! İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2023-10-27 21:20:00 -
Zaniolo'dan 3 saat süren ifade! İşte detaylar..

Galatasaray cephesinin de büyük bir heyecanla beklediği Nicolo Zaniolo'nun Torino Savcılığı'ndaki ifadesi sona erdi...

Nicolo Zaniolo'nun Torino Savcılığı'ndaki ifadesi sona erdi... Aston Villa gibi Galatasaray'da avukatların yaptığı açıklamayla derin bir nefes aldı.

Torino Savcılığı'nda savcı Manuela Pedrotta'nın önünde üç saat süren duruşma bitti. Zaniolo, Fagioli ve Tonali'nin ifadelerinin ardından dinlenen üçüncü oyuncu oldu.

Duruşmanın sonunda avukatlar Antonio Conte ve Gianluca Tognozzi , Aston Villa oyuncusunun pozisyonunu açıklığa kavuşturmak için bir not yayınladı:

Nicolò Zaniolo tüm soruları yanıtladı. Savcı tarafından formüle edilen hiçbir sorudan kaçınmadı. Pozisyonunu kesin olarak netleştirdi.

Futbol maçlarında bahis oyndığına ilişkin aleyhine herhangi bir delil ortaya çıkmamıştır.
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Zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etmiş ve hiçbir zaman tehdit veya korkutmaya maruz kalmadığını açıklamıştır. Davamızın kapanacağından eminiz.

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