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Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı hesap var. Zamlı maaşlar ne kadar olacak?

17 Nisan 2018 Salı 08:21
Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranının belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor. Ocak-Mart enflasyonun yüzde 2.77 çıkmasının ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani emeklilerin zam oranı için 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Hazırlanan tabloya bakan emekliler, bu tahminlere göre yeni maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 4'lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak. Takvim'deki habere göre, halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Zam oranının yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak.



EMEKLİ ZAMLARI EŞiTLENSiN İSTENİYOR
Emekliler için zam hesabı yapılırken kurumlara göre farklılıklar bulunuyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alabilirken memur emeklileri de toplu sözleşmede belirlenen oranlarda artış alıyor. Memur emeklileri ayrıca 6 aylık enflasyontoplu sözleşme oranını geçerse farkı da maaşlarında görüyor. Emeklilerin Hükümet'ten bir istekleri var. Emekliler bu ayrımın ortadan kaldırılmasını ve 12 milyon emeklinin aynı anda toplu sözleşmede belirlenen oranda zam almasını istiyor. Böylece kurumların SGK çatısı altında birleşmeleri gibi zam tespitinde de bir eşitlik söz konusu olacak.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:21
  1. Enflasyon
  2. Hükümet
  3. Emekli Maaşı
  4. Toplu Sözleşme
  5. Takvim

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