İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

Büyükşehir olarak mezarlık bakımına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Mezarlıklarımızın bakımını yıl boyunca büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Özellikle geniş alanlara sahip mezarlıklarımızda hem çalışma verimliliğini artırmak hem de personelimizin iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla uzaktan kumandalı ot biçme robotlarını hizmete aldık. Merkezdeki mezarlıklarda özellikle henüz defin yapılmamış boş parsellerde ve engebeli arazilerde kullanılan uzaktan kumandalı ot biçme robotları sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Belediyecilikte teknoloji odaklı uygulamaları yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.