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İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

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İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

Konya Büyükşehir Belediyesi, iş gücünden ve zamandan tasarruf etmek için uzaktan kumandalı çim biçme robotlarını sahaya sürdü.

#1
Foto - İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinde iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlamak için teknolojik çözümler üretmeye devam ediyor.

#2
Foto - İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezindeki 115 mezarlıkta kullanılmak üzere uzaktan kumandalı ot biçme robotlarının hizmet vermeye başladığını söyledi.

#3
Foto - İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

Büyükşehir olarak mezarlık bakımına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Mezarlıklarımızın bakımını yıl boyunca büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Özellikle geniş alanlara sahip mezarlıklarımızda hem çalışma verimliliğini artırmak hem de personelimizin iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla uzaktan kumandalı ot biçme robotlarını hizmete aldık. Merkezdeki mezarlıklarda özellikle henüz defin yapılmamış boş parsellerde ve engebeli arazilerde kullanılan uzaktan kumandalı ot biçme robotları sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Belediyecilikte teknoloji odaklı uygulamaları yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

MEZARLIK TEMİZLİĞİ DÖRT KAT DAHA HIZLI YAPILIYOR Tek bir uzaktan kumandalı ot biçme robotu, 5 personelin motorlu tırpanla bir günde yaptığı ot temizliğini yaklaşık dört kat daha hızlı tamamlayabiliyor.

#5
Foto - İşçilerin yerini aldılar: Robotlar sahada çalışmaya başladı!

Paletli yapısıyla 45 dereceye varan eğimli ve ulaşılması güç alanlarda güvenli şekilde çalışabilen uzaktan kumandalı robotlar, devrilme riski olmadan yabancı ot temizliği gerçekleştirerek personelin iş güvenliğine de önemli katkı sağlıyor./ kaynak: haber7

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