Zamlardan sonra motorine indirim geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün üst üste zam gelen motorine bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 14 kuruş düştü.

Motorinin litresi ne kadar oldu?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.

Üst üste zam geldi

Motorine 6 Eylül Salı günü 70 kuruş, 7 Eylül Çarşamba günü ise 77 kuruş zam gelmişti. 2 gün üst üste gelen zamla motorinin litresi 1 lira 47 kuruş artarak 26 lira seviyesini bulmuştu.