Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekmeye devamn ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekmeye devamn ediyor.
Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yayla, doğal güzelliğinin yanı sıra bulutların ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Huser Yaylası'nın görsel güzellikleri izlemek ve fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Huser Yaylası yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle de dikkatleri çekiyor.
Bulutlar ve sisin oluşturduğu eşsiz manzara ziyaretçileri mest etmeye yetiyor.
Gezilerini fotoğraflarıyla kayda alan ziyaretçilerin eşsiz görüntüleri kamerlara yansıdı.
Manzaranın güzelliği karşısında büyülenen ziyaretçiler gezi sırasında Huser Yaylası'nda horon çektiler...
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