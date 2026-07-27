  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar! Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de! Zam farkları ne zaman ödenecek? Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır Alevler iki ülkeyi kuşattı! 330 binden fazla kişi evinden oldu Patnos Devlet Hastanesinde örnek proje ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü! Arap Birliği’nden Trump’a acil çağrı: Siyonist zorbalık bölgeyi felakete sürüklüyor! İsrail vahşetini durdurun
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası doğaseverlerin ilgisini çekmeye devamn ediyor.

#1
Foto - Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yayla, doğal güzelliğinin yanı sıra bulutların ve sisin oluşturduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

#2
Foto - Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Huser Yaylası'nın görsel güzellikleri izlemek ve fotoğraflamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

#3
Foto - Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Huser Yaylası yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle de dikkatleri çekiyor.

#4
Foto - Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Bulutlar ve sisin oluşturduğu eşsiz manzara ziyaretçileri mest etmeye yetiyor.

#5
Foto - Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Gezilerini fotoğraflarıyla kayda alan ziyaretçilerin eşsiz görüntüleri kamerlara yansıdı.

#6
Foto - Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar!

Manzaranın güzelliği karşısında büyülenen ziyaretçiler gezi sırasında Huser Yaylası'nda horon çektiler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....
Kültür - Sanat

Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı ..
Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı
Gündem

Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Barış Çimen hakkında soruşturma başlattı. Çimen’in..
CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
Gündem

CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ..
Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum
Dünya

Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına yönelik temasların sürdüğünü açıklarken, Golan Tepeleri üzerindeki hakların..
2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı
Eğitim

2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM; 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayı..
Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!
Gündem

Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında FETÖ’cülerle kirli medyanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23