Zamlar cep yakmaya devam ediyor! İşte akaryakıt zamlarına karşı 5 tasarruf önerisi!

TotalEnergies, daha az yakıt tüketimi için periyodik araç bakımı yaptırmanın ve doğru motor yağı seçiminin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Artan akaryakıt fiyatlarının araç kullanıcılarını tasarruf için araştırma yapmaya yönelttiğini söyleyen TotalEnergies Teknik Servisler Müdürü Mine Altınkurt, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Zamanında bakım: Yakıt tasarrufu için yapılacakların ilk sırasında düzenli bakım geliyor. Araç motoru da diğer tüm makineler gibi zamanla ve kullanıma bağlı olarak yıpranıyor. Motor yağı, hava ve yağ filtresi, ateşleme sistemi gibi yakıt tüketimini doğrudan etkileyen parçaların yaaydoğru çalışıp çalışmadığını bilmek için araçların periyodik bakımını ihmal etmemek gerekiyor. Periyodik bakım daha az yakıt tüketimi sağlarken motorun da zarar görmesini önlüyor.

Doğru motor yağı seçimi: Motor yağı, aracın motorunu iyi durumda tutmaya yardımcı olurken performansı iyileştiriyor ve yakıt tüketimini azaltıyor. TotalEnergies’in 60 yılı aşkın Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği Quartz motor yağları, yakıt ekonomisi alanında öncü olma özelliği ile öne çıkıyor. Quartz serisi, Eco-Science teknolojisi sayesinde %4’e kadar yakıt ekonomisi*, maksimum performans ve üstün motor koruması sağlıyor. Güncel yakıt fiyatları düşünüldüğünde bu rakam her depo için 40 TL’ye varan kayda değer bir tasarruf anlamına geliyor.

Lastik seçimine dikkat: A sınıfı lastik kullanmak, tavsiye edilen boyutlarda jant takmak yakıt tüketimini azaltan etkenlerden olduğu gibi doğru lastik basıncı da büyük önem taşıyor. Lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmek, aracı kullanmaya başlamadan önce lastik basınçlarını uygun aralığa getirmek gerekiyor.

Hız limitlerine uyun: Yollarda trafik kurallarınca belirlenmiş limitin üzerinde hız yapmak yakıtın daha hızlı tüketilmesine sebep oluyor. Ani fren ve kalkışlar nedeniyle de motor normalden fazla yakıt ihtiyacı duyuyor. Aracı uygun devir aralığında kullanmak da hızın belirli düzende kalmasını sağlayarak yakıt tüketimini düşürüyor.

Klimayı az çalıştırın: Aracın daha fazla enerji harcamasına sebep olan klima, yakıt tüketimini artıyor. Özellikle yaz ve kış aylarında klima çalıştırma süresini az tutmak yakıt tasarrufu için dikkat edilebilecekler arasında yer alıyor.

*ACEA M111 Yakıt Ekonomisi testine dayanmaktadır. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından tanımlanan endüstri referansı ile kıyaslanan TOTAL QUARTZ INEO XTRA DYNAMICS 0W-20 için test sonucudur.