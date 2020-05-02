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Zambiya’da otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 15 yaralı

Zambiya’da otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:53:09 -
Zambiya’da otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 15 yaralı

Zambiya’da otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.


Zambiya’nın kuzeybatısındaki Manyinga bölgesinde bulunan Kabompo Nehri üzerindeki köprüden geçiş yaptığı sırada şoförün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu otobüs yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Kazada 4 yolcu hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı. Polis Sözcüsü Esther Katongo, yaptığı açıklamada kaza sonucu 6 yolcunun ağır yaralandığını, 9 yolcunun ise hafif yaralı olduğunu aktarırken, yaralıların Loloma Mission Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

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