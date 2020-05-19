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Zambiya'da Çin restoranı yerel bir vatandaşa ayrımcılık yaptığı için kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:00:21 -
Zambiya'da Çin restoranı yerel bir vatandaşa ayrımcılık yaptığı için kapatıldı

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Zambiya'da, bir vatandaşın içeri girmesine izin vermeyen Çin restoranının faaliyetine son verildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, başkent Lusaka'da faaliyet gösteren bir Çin restoranı, "yabancı" olduğu gerekçesiyle Zambiyalı bir müşterinin içeri girmesine izin vermedi.

Zambiyalı müşteri, kendisine ırkçılık yapıldığını ileri sürerek Çin restoranı hakkında şikayette bulundu.

Resmi makamlar, yerel halka ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle restoranın faaliyetlerini durdurdu.

Çin ürünleri sattıklarını açıklayan restoran yetkilileri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sadece Çin vatandaşlarının restorana girmesine izin verdiklerini ve yerel vatandaşların içeri alınmadığını açıkladı.

Lusaka Belediye Başkanı Miles Sampa ise Zambiya vatandaşının Çin restoranına alınmamasını tepkiyle karşılanırken, ülkede Apartheid rejimin uzun zaman önce bittiği ve ülkenin bağımsızlığını 1964'te kazandığı değerlendirmesini yaptı.

Zambiya'da bir kişi, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, hafta sonu gittiği Çin restoranına alınmadığını iddia etmişti.

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