Yüksek getirili tıbbi aromatik bitkiler arasında gösterilen zambak (iris florentina) üretimine Edirne'de de başlandı.

Zambak nedir, faydaları nelerdir?

Zambak, kabirlerde, bataklıklarda ve bahçelerde süs için diken bir yumrulu bitkidir. Genellikle bahçe ve süs bitkisi olarak kullanılır, bazı soğanlı türleri de insanlar tarafından yenilebilir.

Faydaları

Nasır: Zambak kökü haşlanıp nasıra bağlanırsa kökünden söker.

Baş ağrısı: Zambak kökü, sirkeyle kaynatılıp balla tatlandırılarak başa sürülür.

Kulak ağrısı: Zambak yağı, kulağa damlatılır.

Öksürük, bronşit: Zambak kökü, kekik ile kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Safra söktürücü: Zambak kökü kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Cilt lekeleri: Zambak yağı hamilelik ve güneş lekelerini geçirir.

Yara iyileştirici: Zambak kökü kaynatılıp yaralara pansuman yapılır.

Fazla tüketilirse kusturur. Kusunca nane çayı içilir.

Yüksek getirili zambak üretiminin Edirne'de yaygınlaştırılması hedefleniyor

Türkiye'de pazar sıkıntısının yaşanmadığı belirtilen ve kozmetik sanayinde kullanılan zambağın aynı büyüklükte ekilen buğdaydan daha az mesai harcanarak en az 30 kat fazla kazandırdığı ifade ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Yozgat'ta zambak üreticisi, temin edilen zambak soğanlarının, enstitünün Karaağaç Mahallesi'nde bulunan deneme bahçesinde toprakla buluşturduğunu söyledi.

Edirne'de zambak üretimini yaygınlaştırmak istediklerini aktaran üretici, "Amacımız anaç materyali üretip, zincir olacak şekilde ziraat odaları ve borsalarda ikinci üretimini gerçekleştirip sonrasında büyük alanlarda çiftçilerimizin üretim gerçekleştirmesi." dedi.

Tülek, zambak bitkisinin kullanıldığı yerinin yumruları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yumruların iki üç yıl içinde istenilen verime ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bakıldığında tıbbi bitkiler içerisinde zambağı yetiştirebiliriz, ekolojik açıdan bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyoruz. Çünkü Avrupa kuşağında yetişen bir bitki. Deneme çalışmalarını burada yürüteceğiz, yumruları hızlı bir şekilde elde edip sonra çiftçilere dağıtacağız.

Aynı zamanda çiçek endüstrisi açısından da önemli. Mayıs ayında çiçek açtığında, kesme çiçek gibi ürünleri ikinci bir ürün olarak değerlendirme şansı olacak. Bölgemiz için zambağın tıbbi bitkiler içinde önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz. İnşallah faydalı ve hayırlı bir çalışma olur."

Ramazan Lekesiz ise zambak bitkisinin az su ile de üretilebildiğini ve bakımının zahmetli olmadığını söyledi.

Üretiminde ilaç ve gübre kullanılmadığının altını çizen Lekesiz, yüksek getirisi ve verimiyle zambak bitkisinin karlı bir ürün olduğunu vurguladı.

Bitkiden elde edilen ürünlerin parfüm endüstrisi başta olmak üzere pek çok alanda kullanıldığını belirten Lekesiz, "Bir dönüm buğday yerine bir dönüm zambak eken çiftçi 30 kattan daha fazla gelir elde eder. Bir dönümden yaklaşık 400 kilo kuru zambak kökü elde ediliyor. " diye konuştu.