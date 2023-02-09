Zamanla yarış sürüyor! Can kaybı 12 bin 391 oldu

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Depremin 3. gününde dakika dakika tüm yaşananlar...

07.20 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı

07.15 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 250 adet duvar kırıcı iş makinesini deprem bölgesine gönderdi.

06.40 Depremin 74. saatinde Kahramanmaraş'tan bir kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

05.28 Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 askeri kargo uçağı, Adana ve Kahramanmaraş’tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na aralarında çocuklarında olduğu toplam 83 depremzedeyi getirdi.

05.10 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

04.44 Kahramanmaraş'ta biri 2, biri 4 yaşında iki çocuklu aile 72 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı.

04.10 Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

03.55 Adıyaman'da 29 yaşındaki genç 71 saat sonra sağ kurtarıldı.

03.23 AFAD: AFAD: Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.

03.13 Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan hamile kadın, 70 saatin sonunda sağ kurtarıldı.

02.40 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı en geç pazar günü çalışır hale gelecek.

02.20 MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) depremin ilk gününden itibaren canhıraş çalışmalarına devam ediyor. Mehmetçik depremin yıkım getirdiği 10 ilde vatandaşlara yardımda bulunmaya devam ediyor. TSK, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra mobil tuvalet kurulumu gibi ihtiyaçların karşılanması için da aralıksız çalışmaya devam ediyor.

02.03 Adıyaman'da İspanyol ekip, baba ve kızı 69 saat sonra enkazdan çıkardı.