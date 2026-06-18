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Gündem İBB yöneticisini kaçıran aracın görüntüleri ortaya çıktı! Olayın arkasında CHP’liler mi var?
Gündem

İBB yöneticisini kaçıran aracın görüntüleri ortaya çıktı! Olayın arkasında CHP’liler mi var?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul Maltepe'de 17 Haziran akşamı yaşanan ve yankıları süren İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayıyla ilgili sıcak bir veri akışı sağlandı. Karaal'ın zorla bindirildiği öne sürülen şüpheli aracın, sokağı hızla dönerek izini kaybettirmeye çalıştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Ekipler tarafından Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karal'ın darbedilerek bindirildiği ve kaçırıldığı iddia edilen aracın sokağı hızla dönerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

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