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Siyaset Polislere ve annelerine alçak sözler! Küfürbaz Özgür’ün destekçisi de küfürbaz
Siyaset

Polislere ve annelerine alçak sözler! Küfürbaz Özgür’ün destekçisi de küfürbaz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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CHP’li belediye başkanlarına ve milletvekillerine gece yarısı attığı küfür dolu mesajlarla bilinen Manisa Milletvekili Özgür Özel’in elini sıkı sıkı tuttuğu destekçisi, vatandaşın güvenliği için canını dişine takan Türk polisine ve annelerine ağza alınmayacak ahlaksız küfürler yağdırdı.

Her fırsatta sokak jargonunu ve hakaret dilini siyasetin merkezine yerleştiren CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, tabanının çirkin yüzüyle bir kez daha suçüstü yakalandı. Kendi parti içi arkadaşlarına dahi gece yarısı gönderdiği galiz küfürlerle tanınan Özel, bu kez sokakta kendi zihniyetinin bir yansımasıyla buluştu.

Seçim bölgesinde sokağa inip bir avuç marjinal seçmeniyle bir araya gelen Özgür Özel, caddede yürüdüğü sırada bir avuç destekçisiyle tokalaştı. Özel'in elini sıkı sıkı tutarak bırakmayan CHP'li seçmen, kameraların ve çevredekilerin gözü önünde devletin askerine ve polisine olan nefretini kustu.

 

POLİSLERE VE POLİS ANNELERİNE KÜFÜR

Özgür Özel’in gözlerinin içine bakarak konuşan CHP’li maganda, “Bu evlatlarıma iyi bak. Onlara gaz sıkan polislerin anasını s….” diyerek emniyet güçlerimize ve onların namuslarına yönelik ahlaksızca küfürler savurdu.

Milletin huzurunu koruyan kahraman Türk polisine meydan ortasında edilen bu ağır hakaretler karşısında bile CHP’lilerin takındığı tavır, Özgür Özel’in CHP seçmenine aşıladığı varoş tavrı bir kez daha gözler önüne serdi.

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