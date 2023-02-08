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Gündem Zamanla mücadele devam ediyor! Alpargun Apartmanı drone ile böyle görüntülendi
Gündem

Zamanla mücadele devam ediyor! Alpargun Apartmanı drone ile böyle görüntülendi

Adana'da bulunan Alpargun Apartmanı enkazında çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar an an böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 10:50:00 -

Adana'da depremde yıkılan Alpargun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı illerden biri de Adana oldu. Adana Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Alpargun Apartmanı, depremde yıkıldı. Depremin 3'üncü gününde Alpargun Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin ve vatandaşların enkazın üzerindeki molozları kaldırmaya çalışmaları göze çarpıyor.

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