O ülkelerde sıcaklık rekorları kırılacak! “Süper tropik gece” alarmı

Avrupa’da yaz sezonu bunaltıcı bir sıcak hava dalgasıyla başladı. Sahra Çölü üzerinden gelen sıcak hava kütlesi, önce İber Yarımadası’nı ardından Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere’yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentlerde peş peşe uyarılar yapılırken, bazı bölgelerde geceleri bile serinleme beklenmemesi “süper tropik gece” alarmını gündeme taşıdı.

İtalya’da sıcaklık Bangkok’u aratmayacak

İtalya’da hafta sonu hava sıcaklıklarının birçok bölgede yaz ortasını aşan seviyelere çıkması bekleniyor. Floransa çevresinde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi öngörülürken Bologna, Brescia, Perugia ve Torino için turuncu alarm verildi. Bu kentlerde en yüksek sıcaklıkların 33 ila 36 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Roma, Milano ve Napoli’nin de aralarında bulunduğu 12 şehirde ise uzun sürebilecek sıcak hava dalgasına karşı sarı uyarı yapıldı.

Geceler de serin geçmeyecek

Gündüz etkili olan sıcakların ardından gece saatlerinde de rahatlama beklenmiyor. Po Vadisi’nde önümüzdeki 7 gün boyunca gece sıcaklıklarının 27 derecenin altına düşmemesi öngörülüyor. Bu durum için uzmanlar “süper tropik gece” yorumunu yapıyor. Gece sıcaklığının yüksek kalması, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada uzun süre kalanlar için riski artırıyor.

Fransa’da 26 bölgede turuncu alarm

Fransa’da aşırı sıcaklık nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm ilan edildi. Météo-France, perşembeden pazara kadar ülkenin doğusunda sıcaklıkların 34 ila 38 derece arasında değişeceğini duyurdu. Başkent Paris’in de sıcak hava dalgasından etkilenecek kentler arasında yer alması bekleniyor. Uyarıların, özellikle hafta sonu açık hava etkinlikleri ve tatil hareketliliğinin arttığı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Madrid’de 10 gün boyunca 35 derecenin üstü bekleniyor

İspanya’da sıcak hava dalgasının en fazla hissedileceği merkezlerden biri Madrid olacak. Başkentte 10 gün boyunca sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, salı günü 40 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Portekiz’de de sıcak hava kavuracak

Portekiz’e giden turistler de sıcak havadan kaçamayacak. Lizbon, Albufeira ve Alvor’da sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Almanya ve İngiltere de sıcak hava etkisine giriyor

Sıcak hava yalnızca Akdeniz ülkeleriyle sınırlı kalmayacak. Almanya’nın güneybatısında sıcaklıkların 36 dereceye ulaşabileceği, Stuttgart ve Mainz çevresinde ise bazı tahminlere göre 40 derece ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

İngiltere’de de sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Londra’da gelecek haftanın ortasında 31 dereceye kadar çıkan değerler beklenirken, ülkenin güneyinde sıcak hava dalgası eşiğinin cumartesi günü aşılabileceği bildirildi.

İngiltere’de sağlık alarmı

İngiltere’de sıcak hava nedeniyle sağlık uyarıları da devreye alındı. East Midlands, East of England, Londra ve güneydoğu bölgelerinde hassas gruplar için ölüm riskinin artabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi.

Sıcak hava dalgasının, doktor grevleri ve Dünya Kupası yoğunluğuyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle sağlık sisteminde baskının artabileceği uyarısı yapıldı