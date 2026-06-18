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Gündem Uyuşturucu test sonuçları açıklandı! 8 ünlü daha pozitif çıktı
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Uyuşturucu test sonuçları açıklandı! 8 ünlü daha pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu test sonuçları açıklandı! 8 ünlü daha pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan ünlülerden Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Yaşar İpek'in aralarında bulunduğu sekiz ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından ünlülerden alınan örneklerin sonuçları belli oldu.

Buna göre Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

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