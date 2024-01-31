Zamanında masaya almamışlardı! Hüseyin Baş ile Mansur Yavaş arasında büyük ittifak

Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte 6'lı masaya kabul etmedikleri BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret eden Mansur Yavaş, çaresizlikle destek istedi.

Görüşme sonrasında ikili ortak açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, “Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve 5 yılda yaptığımız çalışmaları kendisiyle paylaştım. Seçime gidiyoruz, önümüzdeki seçimde afişlerde gördüğünüz gibi 'Ankara'nın başkanı herkesin başkanı' logosuyla ortaya çıktık. Bir belediye başkanı hizmet verdiği hiç kimseyi ayıramaz, seçildikten sonra tümünü kucaklar, beş yıl boyunca bu şekilde çalışır. Sayın Hüseyin Baş ile önümüzdeki döneme ait görüşlerimizi paylaştım. İnşallah olumlu bir sonuç doğacak diye düşünüyorum” dedi.

Hüseyin Baş'tan büyük ittifak sinyali!

"Sayın başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet yaptık" diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, "Türkiye'nin genel siyasi çizgisini, gelecek vadedeki beklentilerimizi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin sayın başkanı Mansur beyin bu süreçte yaptığı çalışmalar ile ilgili istişarelerimizi yaptık. Biz çok faydalandık, istifade ettik. Önümüzdeki süreçte görüşmelerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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'Birlikte planlamalar yapılacak bir süreç başlayabilir'

Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Türkiye'nin hem belediyecilik hizmetinde, hem genel siyasi ortamda daha faydalı işler yapacak bir siyasi sonucu elde etmesi adına hepimizin bir şekilde fedakarlıklar yapacağı, çalışacağı, birlikte planlamalar yapacağı bir sürecin başlayabileceğini konuştuk. Dolayısıyla bundan sonraki süreci yine değerlendireceğiz, daha da sık arkadaşlarımız bir araya gelecekler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum, seçimde de üstün başarılar diliyorum.”