Zamanı iyi yöneten başarıda fark atacak

Eşici, “Sınav anında, zaman yönetimi için önceden planladığınız stratejiye tavizsiz uyun. İyi olduğunuz derslerin testlerinden ve soruların çözümünden başlayın. Böylece hem zaman kazanın hem de moral. Sakın bir soruda takılıp 10-15 dakika harcamayın. Bu tür sorularla inatlaşmayın. Çünkü bu sürede belki de sonraki 8-10 soruyu kolaylıkla çözebileceksiniz. İyi olduğunuz derslerin testlerinden ve soruların çözümünden başlayın” dedi.