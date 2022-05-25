Zamanı iyi yöneten başarıda fark atacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Eşici, 5 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda adayların zaman yönetimi konusuna dikkat çekti.
Eşici, “Sınav anında, zaman yönetimi için önceden planladığınız stratejiye tavizsiz uyun. İyi olduğunuz derslerin testlerinden ve soruların çözümünden başlayın. Böylece hem zaman kazanın hem de moral. Sakın bir soruda takılıp 10-15 dakika harcamayın. Bu tür sorularla inatlaşmayın. Çünkü bu sürede belki de sonraki 8-10 soruyu kolaylıkla çözebileceksiniz. İyi olduğunuz derslerin testlerinden ve soruların çözümünden başlayın” dedi.